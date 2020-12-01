驚！才買全球最大鋰商 世界鋰王傳將下市

近年來，大陸電動車(新能源車)車企頻傳破產倒閉，而全球最大鋰礦生產商、號稱「鋰王」的大陸天齊鋰業，由於先前斥資40.66億美元（約台幣1172億元）買下世界最大的鋰生產商-智利SQM的23.77%股份，企圖掌握全世界1/4的鋰，如今卻因營運虧損債台高築，不僅面臨約19億美元債券違約危機，如果2021年仍繼續虧損，可能會被深圳交易所除牌下市。

綜合陸媒、日媒報導，天齊鋰業曾經的鋰業雙雄之一，和贛鋒鋰業一起站在鋰資源的山頂，但因為在2018年第4季，公司為購買SQM股權新增併購貸款，導致財務費用大幅增加，收購之後資產表現又不及預期，結果只有進行商譽減值，導致最近兩年大受影響。

報導指出，大陸在2015年開始加大補貼力度推動電動車銷售，因此動力電池主要材料的鋰價也被炒高，在2017年11月最高峰時，電池級碳酸鋰價格最高升至每噸16.8萬人民幣，但在2014年初僅3.8萬人民幣，吸引大量資本進入鋰礦開採行業，而天齊鋰業的腳步最快。

由於鋰是電動車、手機等產品必須使用的材料之一，戰略重要性不可言喻，因此，2018年，天齊鋰業以40.66億美元收購掌握全球1/4鋰產量的SQM，但這也是天齊鋰業背負巨債的主因，同時更引起智利反壟斷機構注意介入，最後雖然成為最大股東，卻被排除於禁用SQM「敏感訊息」之外，不僅股東權利受到限縮，還背負巨額債務。

報導分析，目前天齊鋰業僅有的現金只有12.94億人民幣，但在今天有1筆高達18.84億美元的債券到期，如果修改還款條件的談判破裂的話，將有違約的可能性。而未來12個月內還有30億人民幣的債券到期，到2022年11月之前，還會有超過130億人民幣的債券及3億美元的債券到期。

值得一提的是，原本天齊鋰業在2018年，尚有22億人民幣的獲利，2019年卻淨虧損59.8億人民幣，到了今年預估還是淨虧損，屆時將觸發深交所的「警告」，每日股價波動幅度限制將從10%降至5%，如果明年繼續虧損將會被除牌下市。

（中時新聞網 葉明芳）