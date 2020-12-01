美制裁中國電子進出口公司 控其打壓委國民主

美國財政部於當地時間11月30日宣佈，中國大陸央企中國電子進出口有限公司（CEIEC）破壞委內瑞拉民主的努力，支援馬杜羅（Nicolas Maduro）領導的左翼政府實施「限制互聯網服務，對政治對手進行數位監控和網路行動」，美方因此正式宣佈對中國電子進出口有限公司實施制裁。

路透報導，美國財政部表示，CEIEC支持非法的馬杜羅政權，破壞委內瑞拉民主的努力，並宣稱像CEIEC這樣的中企協助馬杜羅政府實施網路活動監控。美國財長穆努欽在聲明表示，美國將毫不猶疑地對任何協助委內瑞拉打壓民眾自由的企業作出制裁。

委內瑞拉將於12月6日舉行議會選舉，美國表示，這次選舉將存在欺詐。特朗普政府稱，馬杜羅政府操縱了之前的選舉，並通過鎮壓政治反對派，來維持對權力的非法控制。

對於美方的制裁中國電子進出口有限公司尚未公開回應。

（工商時報 黃欣）

美國今天宣布對中國電子進出口有限公司（CEIEC）實施制裁，指責這家中國企業支持委內瑞拉左翼總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權破壞民主的行為。

美國財政部發表聲明說，中國電子進出口有限公司支持馬杜洛政府「限制網路服務，並對政敵進行數位監控和網路行動」。

華府限制美企與這家中國企業交易，並凍結中國電子進出口有限公司任何持有50%以上股份公司的資產。

財政部在聲明中形容，中國電子進出口有限公司是「商業版北京防火牆」，為委內瑞拉國有電信公司提供專門技術，封殺獨立媒體及反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）的網路直播。

大多數的西方國家和拉丁美洲國家都已承認瓜伊多為委內瑞拉臨時總統。

財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）說：「美國將毫不猶豫地鎖定任何協助打壓委內瑞拉和世界各國人民民主意願的人。」

委內瑞拉資訊部和中國電子進出口有限公司皆未立即回覆置評要求。

（中央社）