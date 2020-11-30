中銀：明年銀行業獲利U型反轉

中國銀行（簡稱中銀）11月30日發表最新報告指出，預計2021年銀行業發展將呈現逆週期監管回歸常態、資產增速放緩、盈利U型反轉等十大發展趨勢。

中國銀行在「2021年度經濟金融展望報告」（簡稱報告）中提及銀行業發展趨勢，其中包括金融風險防控壓力擴大、對公信貸模式優化、消費金融發展回暖、跨境經營聚集亞太市場、普惠金融加快數位化發展、「科技信貸」可能將步入穩健可持續發展階段等。

香港經濟通通訊社報導，報告認為，在新冠肺炎疫情背景下，全球銀行業資產規模逆勢擴張，存貸款增速差距持續擴大，利潤大幅收縮、淨息差收窄，資產品質有所惡化，資本水準整體充裕。

針對大陸經濟金融形勢，報告指出，2020年，面對疫情全球大流行、國際政經格局的深刻變化，大陸持續統籌防疫與經濟社會發展。隨著「六穩」、「六保」政策落實，大陸經濟在全球率先達到恢復性增長，前三季GDP增長由負轉正，增速為0.7％，預計全年增長2.1％左右。

而2021年是「十四五」開局之年，大陸面臨「雙循環」發展新格局，值得關注大陸銀行業生態場景建設、適應赤道原則（Equator Principles）等焦點。同時，大陸將持續推動擴大內需、支持創新發展、改善營商環境，加上低基數因素，經濟增速很可能恢復至正常增長水準以上，預計2021年GDP增長7.5％左右。

至於宏觀政策方面，大陸未來將繼續發揮積極財政政策作用，貨幣政策更加注重精確性和靈活性，推動消費轉型升級與投資提質增效，加強創新與產業協同發展。