遠超預期 美團Q3大賺人民幣20億

港股上市的大陸外賣平台美團11月30日盤後公布，2020年第三季營收年增28.8％至人民幣（下同）354.01億元，優於市場預估的340.5億元，經調整淨利年增5.8％至20.54億元，更遠高於市場預估的4.35億元。

不過，在業績公布前夕，美團11月30日股價終場暴跌7.05％至290港元，但自9月以來股價累計大漲9.6％。

陸媒同花順報導，針對業績增長的原因，美團在2020年第三季財報中指出，該季受益於新冠肺炎疫情得到有效遏制，大陸經濟復甦步伐加速，公司業務繼續穩步復甦，各個業務分部均正向增長。

分業務來看，第三季，美團餐飲外賣業務交易金額為年增36％至1,522億元，餐飲外賣日均交易筆數年增30.1％至約3,490萬筆。

對此，美團表示，夏季通常是餐飲外賣業務的旺季，在此期間和商家展開多項夏季促銷活動，促進消費者流量及訂單量增長。同時，數據顯示，第三季外賣新上線品牌商家數量年增157％，進一步提升外賣的優質供給，並藉此帶動消費端的客單價年增4.5％。

在酒店業務方面，第三季，美團到店、飯店及旅遊業務收入年增4.8％至65億元。經營溢利由2019年第三季的23億元增至2020年第三季的28億元。

21世紀經濟報導援引美團CEO王興表示，在「Food＋Platform」的戰略下，美團透過科技創新推動行業的數位化發展，創造更多就業機會。

美團財務長陳少暉則指出，大陸蓬勃發展的消費市場是美團發展的最大動力，讓公司對科技所能帶給行業和社會的價值充滿期待。美團會繼續聚焦用戶、商家、外送員，以及上下游合作夥伴來持續加強核心能力的建設。

值得注意的是，市場稍早傳出，美團正在考慮最快於2021年在A股二次上市，引發外界關注。對此，美團僅回應，沒有相關的上市計畫或時間表。