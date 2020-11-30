美急追殺！兩岸8吋晶圓卻大漲 中芯回應了

大陸晶圓代工龍頭中芯國際受到美國出口管制措施影響，美國半導體大廠擔憂遭波及，紛紛將電池管理IC訂單轉至聯電、世界先進等台灣晶圓代工廠，加上5G手機對其需求翻倍，8吋晶圓需求激增，這也使得聯電股價從9月初消息曝光後，至11月26日收盤價大漲超過80%。最新消息指出，中芯國際證實，客戶需求強勁、訂單滿載下，將提高平均晶圓價格。

據《新浪財經》報導，雖然中芯國際遭到美方制裁，但短期影響有限，中芯國際8吋晶圓最大客戶仍為高通，讓中芯國際與另外一家大陸晶圓代工大廠華虹半導體的8吋晶圓價格提高10%，預料這波漲價成將延續至2021年。

就有投資人在11月25日於「上證e互動」平台提問，對於8吋晶圓產能需求旺，中芯國際如何應對。中芯國際指稱現有客戶按照原本合約內容執行，並與新客戶依需求調整新價格，並透過提高產品競爭力提升平均晶圓價格，等於是間接承認晶圓價格漲價消息。

中芯國際10月4日在港交所公告，證實美國商務部工業與安全局（BIS）已向部分供應商發出信函，要求必須申請出口許可證後，才能續供貨給中芯國際。

早在9月，外媒就報導，川普政府打算針對中芯國際進行封殺，這可能導致大陸在半導體自主化上又一重大挫敗。

據《華爾街日報》曾報導，美國國防承包商SOS International LLC的一份關鍵報告提到，中芯國際與解放軍關係密切，這份報告在參與此次評估的美國官員間盛傳。

不過，中芯國際當時嚴正否認，提到該公司創立之初就沒有與大陸軍方來往，並提到該公司的半導體產品及服務皆僅用於民用和商用終端使用者，遵守美國商務部規定與美企進行業務往來，希望能以誠懇、開放、透明的態度，與美國各相關政府部門溝通交流，化解可能的歧見和誤解，但最終還是遭到美方制裁。

中芯國際在11月初公布今年第3季財報，這也是該公司遭到美國政府制裁後首個公布的財報，若扣除政府1.38 億美元補貼，中芯國際仍處於虧損狀態，好消息是，第二代先進工藝N＋1製程已經進入小量試產階段。

中芯國際聯合執行長梁孟松表示，N＋1製程正在穩定推進，預計未來2~3季，就能趕上原先制定產能填補到所需程度。該公司也引進ASML的DUV光刻設備，採用浸潤式微影技術，讓N＋1製程技術逼近7奈米製程精度，藉此躲過美方制裁。

今年各大手機廠牌陸續推出5G手機，與4G手機相比，5G 手機對電源管理 IC需求翻倍，讓8吋晶圓產能供不應求，加上高通、博通等廠商將訂單轉至台廠，聯電等二線晶圓代工廠為應付大量訂單，8吋晶圓價格醞釀漲價勢不可擋，第四季8吋晶圓報價也先反應，漲價約10%~15%。

市場傳聞，聯電將買下東芝旗下2座 8吋晶圓廠，但遭否認，也傳出世界先進也有併購8吋晶圓廠的意願。

（中時新聞網 呂承哲）