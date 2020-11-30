陸11月官方服務業PMI續回溫 創年內高點

大陸國家統計局30日公布11月份服務業採購經理人指數（PMI）為56.4，比上月上升0.2個百分點，為年內高點，服務業延續穩中向好的恢復態勢。

統計局新聞稿稱，統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，從市場預期看，11月服務業的業務活動預期指數連續5個月高於61，表明近期多數服務業企業對行業發展持樂觀態度。

分行業看，建築業商務活動指數為60.5，高於上月0.7個百分點。服務業商務活動指數為55.7，比上月上升0.2個百分點。從行業情況看，鐵路運輸業、航空運輸業、電信廣播電視衛星傳輸服務、金融業等行業商務活動指數位於60以上，房地產業、生態保護及環境治理業等行業商務活動指數位於臨界點以下。新訂單指數為52.8，雖比上月微落0.2個百分點，但仍高於臨界點，表明服務業市場需求持續改善。

投入品價格指數為52.7，比上月上升1.8個百分點，表明服務業企業用於經營活動的投入品價格總體上漲明顯。銷售價格指數為51，比上月回升1.6個百分點，表明服務業銷售價格總體由降轉升。

從業人員指數為48.9，比上月下降0.5個百分點，表明非製造業用工景氣度有所下降。業務活動預期指數為61.2，雖比上月回落1.7個百分點，但仍位於高位景氣區間，表明多數服務業企業對行業發展保持樂觀。