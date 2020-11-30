螞蟻2021仍無望重啟上市？傳上市機會微

今（11/30）日大陸財經新聞重點摘要：

1.傳美國擬將中海油、中芯加入制裁黑名單

路透引述消息人士透露，美國總統川普準備將中海油和中芯國際加入所謂與中國軍方有關聯公司的制裁黑名單中，限制他們獲得美國的投資。

知情人士表示，名單中還包括中國國際工程諮詢有限公司和China Construction Technology Co。

11月稍早路透報導美方將新增4家中國企業為受中國軍方支持的公司，使得被納入的中國企業數量增至35家。報導稱，目前尚不清楚新的名單何時在美國聯邦政府官報（Federal Register）中公布。

報導分析，即將離任的美國總統川普刻意強化對中國的強硬立場，被視為擬將此一氣氛延續到民主黨的拜登上任之後。川普認為，中國努力支持企業將新興民用科技用於軍事用途，該名單也是美國針對中國這種做法所採取的廣泛舉措的一部分。

路透上周報導，川普政府正接近宣布89家中國航太及其他領域的企業與軍方有關係，將限制他們採購美國一系列產品及技術。中芯國際早已成為華盛頓瞄準的目標。

9月美國商務部該公司實施出口限制，之前認定供應給該公司的設備可能被用於軍事目的，這是「不可接受的風險」。

界面新聞報導，中國外交部發言人趙立堅對此表示，中方堅決反對美方無端打壓中國企業，並多次就此表明嚴正立場。

美方所作所為嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，必將損害美國的國家利益和自身形象。

趙立堅強調，中國企業始終堅持依法合規經營，在國際化經營中嚴格遵守包括美國法律在內的各國法律法規。美方應停止泛化國家安全概念、打壓外國企業的錯誤行為。

2.螞蟻明年還是無望重啟上市？傳上市機會微

阿里巴巴旗下的螞蟻集團11月初暫緩中港兩地上市後，外電引述消息人士表示，該公司2021年重啟上市的機會很微。

外電引述消息人士稱，大陸官方公布網路小額貸款管理暫行辦法，螞蟻還在評估所需要的變動，等待管理辦法的最終版本，預計滿足新的監管要求，帶來大量工作，而且相信未來數個月，可能有更多針對財富管理等金融科技業的監管政策，因此上市已非首要任務，可能無法在2022年之前完成。

消息人士還稱，大陸銀保監會和證監會已成立針對螞蟻的聯合工作小組，定期與公司聯絡，相信螞蟻需要申請金融控股牌照，旗下兩間貸款公司亦要重新申請牌照。

據知情人士透露，銀保監會將控制全國性運營網路小貸公司的數量，並且幾乎不可能給螞蟻兩個牌照。

螞蟻也需要向人行申請金融控股牌照，因其業務橫跨兩個以上金融領域；監管機構尚未給出具體的指示，但已告知螞蟻需要遵守目前的監管規定並在金融控股公司的框架下運營。

3.呵護月底流動性 人行進行3千億元逆回購＋MLF

中國人民銀行30日公告，為維護月末流動性平穩，開展人民幣（下同）2,000億元中期借貸便利（MLF）操作和1,500億元逆回購（附賣回）操作。同時提前預告12月中旬將對MLF展開一次性續作，穩定市場信心。

人行網站顯示，2,000億元MLF的中標利率依然為2.95％，期限為1年；1,500億元逆回購中標利率為2.2％，期限為7天。值得注意的是，截至11月30日，人行已經連續10個工作日開展逆回購操作。

人行同時公告，將於12月15日開展到期MLF的一次性續作，具體操作金額將根據市場需求等情況確定。據路透統計，12月共有6,000億元MLF到期，其中第一筆3,000億到期日為12月6月，因落在周日，資金交收將延至12月7日；第二筆到期規模也是3,000億元，到期日為12月16日。

中新社報導，Wind資料顯示，本周（11月30日至12月6日）公開市場將有4,300億元逆回購到期。其中，週一至週五分別到期400億元、700億元、1,200億元、800億元、1,200億元。

國海證券分析，人行第三季「貨幣政策執行報告」提出「不缺不溢」，這一表述與第三季以來人行貨幣投放邊際收緊、資金利率明顯上行相符，反映出當前的貨幣政策已經回歸中性。

目前來看，貨幣政策繼續收緊的基礎尚顯薄弱。人行近期將繼續維持貨幣中性，待局勢明朗後再行抉擇。

平安證券認為，流動性方面，人行第三季「貨幣政策執行報告」定調貨幣政策常態化，保持宏觀槓桿率基本穩定，預計宏觀流動性維持緊平衡。