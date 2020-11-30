11月陸製造業PMI為52.1 連9個月景氣擴張

中國國家統計局官網公布，11月製造業採購經理人指數（PMI）52.1%，比10 月高0.7個百分點，連續9個月高於臨界點。製造業景氣面擴大，但有企業因人民幣持續升值而減少出口訂單。

國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會今天發布PMI數據。

11月份，中國製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數（非製造業PMI）和綜合PMI產出指數分別為52.1%、56.4%和55.7%，高於10月0.7、0.2和0.4個百分點，3大指數均位於年內高點，連續9個月高於臨界點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，在調查的21個行業中，PMI位於擴張區間的增加至19個，製造業景氣面有所擴大，且進出口景氣穩步回升。11月新出口訂單指數和進口指數為51.5%和50.9%均為年內高點，且連續3個月位於擴張區間，

不過，趙慶河也表示，調查結果顯示，製造業行業恢復情況仍不均衡，其中紡織服裝服飾業PMI今年以來始終位於臨界點以下，行業景氣度持續偏弱。

此外，出口企業中反映受人民幣匯率波動影響的企業占比為18.8%，高於10月1.7個百分點；有的企業表示，隨著近期人民幣持續升值，企業利潤承壓，出口訂單有所減少。

（中央社）