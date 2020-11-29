香港第四波疫情延燒 單日確診114例

香港疫情持續惡化，每日確診數字破百。港媒報導，消息指香港今日（29日）新增約114宗新冠肺炎確診個案，數字再打破第四波疫情以來的新高。

綜合港媒報導，香港衛生署衛生防護中心昨日公布，截至28日凌晨零時，香港新增84宗新冠肺炎確診個案，令累計病例升上6,124宗。

消息指出，今日29日又新增約114宗新型冠狀病毒確診個案。

香港爆發第四波新型冠狀病毒疫情，香港教協及教聯會促港府宣布中小學停課。

香港立法會教育界議員暨教協副會長葉建源表示，相信學校和師生在這段時間已經有充分心理準備，當局亦應就各項安排，特別是考試作彈性處理，促請當局勿再拖延。

教聯會促請教育局必須以師生健康為首要考慮，盡快宣布全港學校暫停面授課堂，以防止校園大規模爆發疫情。

（旺報 許依晨）

幼兒園及中小學 12/2起暫停面授課堂

香港政府29日傍晚宣布，因應新冠肺炎疫情繼續惡化，將在12月2日暫停幼兒園及中小學的面授課堂及校內活動，直到學校的聖誕假期開始。至於提供非正規課程的私立學校（補習學教）則暫停面授課堂兩周。

界面新聞報導，香港此前已先後宣布所有幼兒園及小一至小三班級，暫停面授課堂及校內活動至12月6日。

香港信報報導，香港教育局發言人表示，該局此前和業界商討有關安排，理解學校需在暫停面授課堂前作一些安排，包括學生在家學習、小六呈分試（學生排名考試）及畢業班的學習情況。30日將發信通知學校相關細節安排，以便讓學校盡早作好準備。

上述發言人指出，該局理解業界和家長十分關心疫情下，有關小學呈分試及中六學生即將面對公開考試等安排。在暫停面授課堂及校內活動的大前提下，該局會和業界商討應對方案，讓學校按校本需要考慮安排小六進行呈分試，以及畢業班回校上課以準備公開考試或進行校內考試。

（工商時報 蘇崇愷）

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