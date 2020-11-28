陸官員坦承 晶片業出現盲目投資和爛尾項目

針對近年大陸各地晶片項目頻傳爛尾，大陸工信部副部長王志軍28日表示，前些年，大陸在鋼鐵、水泥、電解鋁等領域存在著重複建設和產能過剩，包括太陽能等新興產業也出現過重複建設，目前則是晶片製造等行業出現了盲目投資和爛尾項目。

中新社報導，王志軍28日表示，大陸近期積體電路製造方面的投資也被爆出造成巨大的損失，需要規劃和加強監督。

王志軍指出，兼併重組是企業整合創新資源，實現規模化發展和提升競爭力的有效形式。針對大陸部分新興企業規模比較小、同質化嚴重、缺少全球領先的有競爭力的大型企業等突出問題，他建議透過兼併重組的效應來推進戰略性新興產業快速發展。

（工商時報 李書良）

北京官員坦承：中國晶片業一如水泥業 盲目投資

中國工信部副部長王志軍今天坦承，如今中國晶片製造業也和鋼鐵、水泥業般出現了盲目投資和爛尾項目，需要加強監督。而兼併重組則是企業規模化發展和提升競爭力的有效形式。

綜合中國媒體報導，王志軍今天是在北京出席第2屆「中國發展規劃論壇」時，作上述表示。

王志軍指出，前些年中國鋼鐵、水泥、電解鋁等領域存在著重複建設和產能過剩，包括太陽能等新興產業也出現過重複建設。如今，晶片製造等行業也出現了盲目投資和爛尾項目。

他表示，前一階段，積體電路製造方面的投資也被爆料出現巨大的損失，需要規劃和加強監督。

王志軍提到，針對中國部分新興企業規模比較小、同質化嚴重、缺少全球領先且有競爭力的大型企業等突出問題，他建議透過兼併重組的聚變效應，推進戰略性新興產業快速發展。

他說，應該要看到，兼併重組是企業整合創新資源和低水準擴張，實現規模化發展和提升競爭力的有效形式。

（中央社）