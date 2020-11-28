劍指特斯拉 上汽阿里聯手打造「智己汽車」

疫情肆虐下，全球電動車霸主特斯拉（Tesla）卻在2020年風光無限，但面對特斯拉帶來的市場競爭壓力，大陸業界已在結盟對抗。大陸傳統四大車企之一的上汽集團與電商巨頭阿里巴巴結盟，共同打造「智己汽車」，首輪融資已達人民幣（下同）100億元。

據36氪28日報導，由上汽集團、上海市浦東新區、阿里巴巴三方合資的高端純電汽車品牌「智己汽車」日前正式簽約，首輪融資達到100億元，這是大陸新造車領域裡首輪融資達到百億規模的專案。

據上海汽車報援引上汽高層消息稱，在該項專案中，上汽股權占比為54％，浦東投資占18％，阿里巴巴占18％，其他占10％。

報導稱，該專案將借力上汽集團的多項創新技術成果和產業資源。其中包括：上汽集團的三電核心技術，智駕技術，人工智慧、大數據、雲端計算、網路安全和軟體五大創新中心，以及其與阿里巴巴在車聯網系統和新零售方面的合作；與英飛淩合資設立IGBT核心部件公司；以及與寧德時代在新能源電池上形成的產業聯盟等。

報導指出，這並非阿里與上汽的第一次聯手。早在2016年，上汽集團就與阿里共同投資成立斑馬網絡。但之後因為斑馬網絡的股權之爭，兩大巨頭間的較勁使得公司經歷動盪，最終導致系統更新受阻，斑馬的市場拓展明顯受到影響。

2019年8月，上汽集團與阿里宣佈戰略重組斑馬網絡和YUNOS，阿里取得控股權後，成為斑馬的第一大股東，雙方將合作領域擴大至汽車出行平台、自動駕駛、汽車行業雲等領域。今年阿里給斑馬立下3年1千萬輛的KPI，此次兩雄推出「智己汽車」，無疑是在車載作業系統之外，再次擴大在汽車領域的邊界。