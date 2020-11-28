疫後餐飲住宿用人孔急 月薪飆破6千元人民幣

2020年初，在新冠爆發的新冠肺炎一度重擊大陸餐飲與觀光業，但隨著年中疫情逐漸趨緩，讓餐飲觀光業迎來復甦，業者用人需求升溫。大陸機構調查顯示，2020年1至10月，大陸服務員招聘求職市場火熱，其中，住宿和餐飲業平均支付月薪達人民幣（下同）6,266元。

大陸生活服務與資訊分類網站「58同城」調查顯示，往年的春節後及年中，都是大陸各行各業的招聘求職旺季，但2020年因受到疫情影響，住宿和餐飲業的春季招聘求職高峰比過去推遲，加上上半年市場累積了較大的消費需求，讓住宿和餐飲業的年中招聘季得以延長。

勞動報報導，上述原因讓住宿和餐飲業復甦情況較好，招聘求職進展穩定。2020年1至10月，大陸住宿和餐飲業招聘活躍職位前10位分別為服務員、收銀員、娛樂廳服務員、後廚、酒吧服務員、前台／總機／接待、餐飲管理、廚師／廚師長、送菜員、配菜/廚房雜工。由於無論是住宿還是餐飲行業都需要服務員、收銀員，因此這兩大通用型職位高居招聘需求榜首。

此外，不同年齡層就業趨勢顯示，大陸「80後」的求職需求增長最快，首選的熱門職位為普工（普通工作，泛指工廠生產線工人），「90後」青睞生活服務業，「95後」熱衷住宿和餐飲業，服務員成為「00後」的求職熱門工作，年長者則偏愛技術型工作。

至於薪資水準方面，資料顯示，2020年1至10月，大陸住宿和餐飲業支付月薪達到6,266元。其中，娛樂場所服務員的月薪排名第一，達到6,808元。配菜／廚房雜工月薪年增4.99％，達到3,884元。這顯示具有娛樂屬性的職位收入領先，而基礎性、體力型工作的收入基數相對不高。

另從各城市情況來看，2020年1至10月，大陸住宿和餐飲業招聘機會最活躍的城市前三名為成都、廣州、上海。同期，對住宿和餐飲業的求職者來說，求職最熱門城市前三名分別為深圳、重慶、成都。