季節性缺工提前到！2大行業祭高薪卻沒人來

近期大陸因疫情趨緩，經濟消費與生產量能回溫，各行各業人力需求大增，導致往年春節前才會出現的季節性現象「用工荒」，在2020年底提前到來，尤其是服務業與製造業情況最為嚴重，即使服務業祭出「花式徵才」、智慧化產線技術人員薪資也已遠超白領，但是缺工狀況仍難以解決。

大陸青年就業現況近期在網路上興起「早安！打工人！」的問候語，「打工人」意指工資微薄又從事辛苦工作，卻仍對生活與環境有所追求與期許的青年上班族自稱。

央視財經報導，隨著「打工人」在人力市場的投入與流動，「用工荒」的問題卻不見緩解，造成就業市場結構性的矛盾現象。近五年統計，約40％主修製造業相關科系的學生，並不願意學以致用投入製造業，因此改變就業觀念還需多方努力。

各行各業為了彌補人力缺口，管理階層絞盡腦汁，開啟「花式徵才」策略。北京一餐廳人力資源主管孫玉蘭表示，連鎖餐飲業在北京有多個門市，目前最缺的人力就是外場服務人員，公司因此祭出徵才方案，只要內部員工推薦招募親友作新進員工，即可得到推薦獎勵。另外，為留住既有人力，2020年度薪資漲幅更達10～15％。

據統計，2020年第二季至第三季，求職人數從74.3萬人下降至49.2萬人；釋出職缺則從74.6萬人上升至82.4萬人，其中最為缺工職業排行前三名皆來自服務業。此外，有19項在第三季新進排行的職業屬於製造業，包含儀器儀表製造工、汽車零部件再製造工等。

2020年大陸因疫情影響，上半年經濟慘淡，隨著疫情趨緩，下半年製造業訂單增加，工人需求也迅速提升。加上近年許多工廠由傳統產線改造為智慧化產線，普工招募壓力稍緩解，智慧化產線的技術工人工資成本提高，因人才搶手，特定職位的工資已達普通白領上班族的兩倍，卻仍鮮少有青年願意投入。

「中國大學生就業報告」主編王伯慶指出，新一代就業學生注重行業與工作環境，因此更願意投入辦公室環境。短期而言，企業應根據勞工需求調整工作環境。長期而論，只有社會對於「藍領工人」認知提高，製造業與服務界的結構性用工荒才得以從根本解決。