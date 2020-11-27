陸數位衝過頭…人行表態 拒收現金將吞罰

大陸的行動支付相當發達，只要嗶一聲就能付款，對許多店家來說，相當方便，又可避免收到假鈔。不過，也因為如此，部分店家拒收現金的行為，引發關注。中國人民銀行明確表態，店家拒收現金要開鍘，同時也要通過暗訪、巡察等方式摸底民情，一旦涉及違法將會嚴懲整治。

《每日經濟新聞》報導，中國人民銀行科技司司長李偉26日在國務院政策例行記者會上表示，針對現在出現的歧視、排斥使用現金等情況，國務院正在密切注意，並全面進行部署拒收現金集中整治和長效機制建設工作。他說，將通過暗訪、巡察等方式展開摸底調查，建立違法主體名錄庫，進行重點跟蹤，對涉及公共服務、民生及公眾關注度比較高、影響範圍比較大的一些拒收現金店家，將依法依規予以嚴肅懲治。

鼓勵現金使用行為

同時，根據《北京日報》報導發現，最近有些地方的消費場所因為拒收現金，對不會使用行動支付的老年人帶來不便。李偉強調，人行將會同相關部委、地方政府，依託金融機構和基層社區，共同引導規範水電、煤氣、公用事業消費以及零售、餐飲、商場、公園這樣一些使用頻率高的服務場所的現金使用行為。

李偉說，對於利用不當競爭手段，造成商家拒收現金、銀行卡等歧視性的支付行為，並且給老年人消費帶來不便的市場機構，人行也將開展查實處置工作，並督促其落實整改。

數位人民幣功用等同紙鈔

面對拒收現金，同時人行又開始在試辦數位人民幣的計畫，並引發外界對數位貨幣安全的疑慮？人行數位貨幣研究所所長穆長春澄清表示，最近有謠言聲稱數位人民幣不能兌換外幣，不能購買黃金。數位人民幣和紙鈔、硬幣等價，紙鈔能買的東西，數位人民幣都能買，紙鈔能兌換的外幣，數位人民幣也能兌換。

此外，針對當前部分老年人存在不會使用數位人民幣的擔心，穆長春也表示，數位人民幣將為所有老百姓提供普惠性的服務。人行也一直在研發適合老年人和排斥使用智慧終端機這部分群體可以使用的數位人民幣產品，避免數位鴻溝。

（旺報 龔俊榮）