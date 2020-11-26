今（11/26）日大陸財經新聞重點摘要：

1.德國敞開大門？ 資安法草案未排除華為

美國持續拉攏盟友加入「乾淨網路（Clean Network）」計畫，圍堵華為。據德媒報導，德國政府正在醞釀中的「資訊安全法2.0」草案並沒有排除華為，但草案指出，華為等供應商將接受由多個政府部門組成的常設委員會的「政治信任度檢查」。有分析指，就技術而言，這是華為的勝利。

環球時報援引德國經濟周刊25日報導指出，上述高達92頁的草案規定，華為、愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）等電信設備製造商必須發表保證書，確保其技術不會為網路攻擊者留下任何後門。

此外，這些供應商還將接受「政治信任度檢查」。德國政府將為此設立一個由總理府、內政部、經濟部、外交部代表共同組成的常設委員會，以協商一致的方式展開工作。如果審查內容無法在工作層面的委員會中取得共識，將在部長層面上討論，最後將由總理府定奪。

德國之聲25日指出，根據媒體披露的草案顯示，德國政府的機制設計將使問題變得更加複雜，這樣曲折的程序意味著，在任何禁令之前，針對華為設備潛藏的「國家安全風險」都需要先有確切證據，以及強烈的政治信念。在技術上而言這會是華為的勝利。

草案將於12月公布並提交議會。另有德國媒體報導，對中國立場強硬的社民黨曾爭取讓德國外交部在該機制下擁有一票否決權，但沒有成功。該機制目前規定，如果要排除某個供應商，需要常設委員會所有參與者的一致同意。

2.陸商務部：2021年要穩定及擴大汽車消費

大陸商務部26日表示，2021年是十四五規劃開局之年，要努力開創消費促進工作新局面。要加速商品與服務消費潛力釋放，穩定及擴大汽車消費，提振家電、家具消費，擴大進口商品消費，促進餐飲消費，創新開展消費促進活動。

中國汽車工業協會稍早指出，預計11月大陸車市表現一般，銷量與10月相比略有下降，若第四季汽車銷量與2019年同期持平，預估2020年汽車銷量將會下滑約5％。此外，考量到新冠肺炎疫情反覆與全球經濟環境低迷，估計大陸車市2021年仍會處於調整期。

界面新聞報導，大陸商務部在北京召開的消費升級行動計畫推進會議中指出，要促進城市和鄉村消費擴容提質，培育國際消費中心城市，高品質推進步行街改造提升，優化便民消費載體，提升電商進農村。

在傳統與新型消費方面，大陸商務部表示，要推動兩者融合，提升傳統消費，並培育新型消費。

3.中韓外長會談 疫情也打不倒兩國合作關係

中國國務委員兼外交部長王毅，26日上午在首爾和韓國外交部長康京和舉行會談，雙方就兩國關係、國際地區問題與合作抵抗新冠肺炎疫情等相互交換意見。

香港信報報導，王毅表示，中韓兩國人民在疫情困難面前守望相助，互幫互助，強調兩國互為戰略合作夥伴，在國際與地區問題上保持協調合作，共同為維護地區和平穩定、完善全球治理體制不斷發揮各自的力量。

王毅強調，病毒打不倒兩國人民，中韓關係承受住疫情的考驗，期待能和韓方就兩國關係、各領域交流合作、國際地區問題進行戰略溝通，並相信會談定能取得積極成果。

康京和則透露，王毅此次訪韓彰顯韓中外交部門之間的緊密合作關係。希望在2022年建交30周年到來之前，為深化兩國戰略合作夥伴關係交換意見。

康京和指出，在疫情出現全球大流行的情況下，除深化兩國關係之外，希望雙方能透過此次會談謀求在抗疫、恢復經濟、維持地區穩定和平等各種地區與國際事務上的合作方案。

王毅26日下午將赴青瓦台拜會韓國總統文在寅，預計雙方將就中國國家主席習近平訪韓、中日韓領導人會議、朝鮮半島局勢與中美關係等共同關心的話題進行交流。

4.中韓外長會談 達成10項共識

中國國務委員兼外交部長王毅，26日上午在首爾和韓國外交部長康京和舉行會談，雙方達成10項共識。包括，儘早達成中韓自貿協定第二階段協議，早日推出「中韓經貿合作聯合規劃」（2021—2025）。加快「一帶一路」倡議和韓方國家發展戰略對接，推動第三方市場合作等。

中國外交部網站26日公布雙方達成的10項共識顯示，內容包括雙方共同推動「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」盡快生效，維護多邊主義和自由貿易，推動建設開放型世界經濟，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。以及中方支持韓方舉辦第九次中日韓領導人會議。雙方將和日方一起，積極推進中日韓自貿協定談判進程。

此外，中韓雙方繼續加強抗疫合作，強化聯防聯控，完善並逐步擴大「快捷通道」適用範圍。成立「中韓關係未來發展委員會」，以2022年中韓建交30周年為契機，規劃未來30年中韓關係發展藍圖。

以及啟動中韓外交安全「2＋2」對話，啟動海洋事務對話，舉辦新一輪中韓外交部門高級別戰略對話，增進外交安全互信，促進海洋事務合作。中韓繼續共同致力於維護半島和平穩定，推動半島問題政治解決進程。中方堅定支持南北雙方改善發展關係，推進和解合作。

5.特斯拉擬上海設廠生產充電樁

外媒援引電動車大廠特斯拉（Tesla）提交給上海有關部門的文件顯示，該公司計畫2021年開始在大陸生產電動汽車充電樁。特斯拉正尋求擴大在大陸這個全球最大汽車市場的銷售。

路透報導，上述文件指出，特斯拉計畫向其上海工廠附近的一家新工廠投資人民幣4,200萬元，以生產充電樁。預計這家工廠將於2021年2月完工，充電樁年產能為1萬台。

特斯拉目前在大陸市場銷售Model 3電動車，並計畫於2021年銷售Model Y（SUV）。

值得注意的是，大陸向電動車提供高額補貼，藉此減少汽油或柴油車造成的污染。大陸一直在擴大全國汽車充電網路。然而，充電網路是鼓勵使用電動車所面臨的主要挑戰之一。