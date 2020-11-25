等了18天 習近平發賀電給拜登

近年中美關係急遽惡化下，隨著美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選，並啟動政權交接，全球高度關注大陸國家主席習近平何時對白宮新主表達祝賀之意，等待18天後，習近平終於在25日致電拜登表達祝賀。習近平在賀電中表示，希望雙方今後能聚焦合作，推動中美關係健康穩定向前發展。習近平的賀電也提升全球對中美關係改善的憧憬。

此外，大陸國家副主席王岐山也致電賀錦麗，祝賀她當選美國副總統。

新華社25日晚間報導，習近平當日致電拜登，祝賀其當選美國總統。習近平在賀電中指出，推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。



習近平表示，希望中美雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手，推進世界和平與發展的崇高事業。



稍早前，美國總統大選結果明朗化，拜登7日宣布勝選後，英、法、德、加、日、韓等美國盟友均先後表達祝賀，但中國及俄羅斯的反應相當低調審慎。直到時隔六日，遲未表態的中國外交部13日正式向拜登和賀錦麗祝賀勝選。



當日，中國外交部發言人汪文斌在記者會上回應，中方一直在關注美國國內和國際社會對這次美國總統選舉的反應，中方將尊重美國人民的選擇，向拜登和賀錦麗表示祝賀，同時也理解美國大選結果，會按照美國的法律和程序做出確定。



由於在美國總統川普任內，中美在經貿、科技、軍事、人權等議題多番交手。2020年初新冠肺炎自中國爆發後迅速肆虐歐美，進一步讓G2關係急凍，習近平如今向拜登致電祝賀，讓國際對「拜登時代」的中美正面互動寄予期待。