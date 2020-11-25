今（11/25）日大陸財經新聞重點摘要：

1. 胡潤大陸民企500強 騰訊首登頂

胡潤百富25日發表2020年中國500強民營企業，騰訊以人民幣（下同）4.98兆元價值首度登頂，阿里巴巴緊追在後，美團、中國平安、螞蟻集團形成第二集團。

胡潤百富指出，此次上榜門檻為230億元，較2019年提高90億元，增幅64％。上榜企業總價值比去年增加20兆元，達到56兆元，逼近2019年中國GDP的60％。平均市值1,100億元，比去年增長390億元，增幅55％。

網路雙強遙遙領先，騰訊以4.98兆元價值居首，阿里則為4.78兆元。美團以1.63兆元位於第三，中國平安保險、螞蟻集團緊追在後。六到十位為拼多多、華為、京東集團、字節跳動、美的集團。

2.陸調查恒大、寶能新能源車投資 恒大汽車暴跌

大陸確立發展新能源車的政策方向，近日國家發改委已發通知，調查各地新能源車投資狀況，包括恒大、寶能等項目被要求詳細報告。

受此消息影響，港股恒大汽車早盤急跌，現跌7.28％報22.3港元。

第一財經25日報導，從車企內部人士處獲得一份由國家發改委下發的「關於開展新能源汽車整車生產及項目情況調查的通知」，當中要求各地發改委在11月18日前向國家發改委產業司上報各地新能源汽車的投資情況。

通知顯示，大陸中央要求各地發改委提供自2015年以來核准和備案的新建純電動汽車的項目情況、建設進展以及年度生產情況等。並要求各地提供本地區純電動汽車項目規劃和招商引資情況，其中明確要求各地詳細報告恒大、寶能等企業2017年以來在當地投資以及擬投資建設的新能源整車和零部件項目，包含土地佔用、建設內容、項目進展、完成投資等情況。

報導引述車企內部人士觀點，此舉除詳細調查之外，也傳遞出防止當前新能源汽車產能過剩的信號。

3.陸國藥集團申請新冠疫苗上市 收盤漲停

大陸國藥集團副總經理石晟怡25日表示，已向國家藥監局提交了新冠疫苗上市申請。該消息帶動陸股國藥股份收盤漲停，港股國藥控股現漲逾6％。

新華財經報導，石晟怡25日早表示，已提交冠疫苗上市申請，拉動國藥股份午時股價直線飆升。此前國藥集團董事長劉敬楨也曾稱，至今國藥集團現在已經在近百萬人上進行使用新冠疫苗，沒有接到一例嚴重不良反應的報告，只有個別的有一些輕微症狀。

此外，近期大陸疫情狀況再起，大陸國家衛健委25日表示，近期，進口冷鏈食品核酸陽性檢出率明顯增高，多數病例來自聚集性疫情，涉及產品包括海產到畜禽肉類產品等，疫情傳播呈現出「從物到人」和「從人到人」並存的特徵。

4.中國足球隊禁撒幣！ 工資帽腰斬、隊名去企業化

中國超級足球聯賽（中超）近年斥資重金邀請知名球星加盟，成為一場資本競賽，但當前新規將再次限縮各家俱樂部的薪資開銷，薪資上限大砍五成，並推動隊名去企業化。

澎湃新聞報導，中國足協25日與中超各俱樂部進行會議，討論限薪與限制投入規則，工資帽方面更加壓縮，新賽季本土球員頂薪標準由人民幣（下同）1千萬減半至稅前500萬元，外籍球員為稅前300萬歐元。

報導稱，會議上還討論俱樂部名稱中性化議題，傳新方案也會更加嚴格，中超和各級別聯賽俱樂部名稱必須完全去企業化，否則無法註冊，這意謂無論北京國安、山東魯能等歷史悠久的球隊，還是廣州恒大、江蘇蘇寧等近年冠軍可能都需要改名。

足球論壇虎撲網友熱議，廣州恒大淘寶可以改名為廣州精裝房電商隊，上海上港可以考慮改為上海碼頭人。

5.天貓造綠色「雙11」 兩周回收逾1億快遞包裝

電商大節「雙11」落幕，大陸電商天貓創下人民幣（下同）4,982億元的成交額以及23.21億單物流訂單紀錄，並在兩周內回收逾1億快遞包裝物，讓網購節更加綠色。

外界一直對於「雙11」產生的龐大包裝造成污染，不過第一財經商業數據中心近日發表的「綠色雙十一行動白皮書」顯示，天貓在大陸約有8萬個菜鳥驛站和快遞站點，在14日內回收逾1億件快遞包裝物。

報告也顯示，天貓與菜鳥網路此次「雙11」聯手500多個大陸及海外商家投入使用約399萬件生物基環保快遞袋，估算減少9萬公斤的塑膠使用量。並透過智慧裝箱算法為逾1,200個包裹瘦身，讓包材使用上更有效率。