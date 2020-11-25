大陸自駕研發彎道超車 原因竟是「交通太亂」

今年以來，特斯拉、蔚來等新車廠市值快速超越豐田、賓士、通用等傳統車廠，市場看重新車廠的原因，除了新能源（電動）的概念外，最重要的還是「智慧汽車」的概念；因為透過「智慧汽車」的平台，許多新科技可以找到商用的出路。

而在智慧汽車的關鍵技術中又以自動駕駛最受矚目，美中在自駕技術及運用上，目前位居世界前沿，競爭已是難免的。

中美在自駕產業的發展上領先全球，因為北京與加州每年展示的自駕車路測報告已是各國業者必讀的。

根據兩地的報告則可以推斷出中美之間的自駕環境的異同之處，像加州較關注「脫離報告」，即依照人工接管自駕車的次數來推斷測試車輛「脫離」自駕狀態的次數或里程；而北京的自駕路測報告不僅涵蓋了道路測試、產品測試及設備系統測試資料，在測試內容的深度和測試方法的多樣性上，北京的自駕路測報告顯得更嚴謹。

大陸的自駕研發與政策配套起步比美國晚，但現在已有後來居上的態勢。從演算法及資料量看，谷歌的Waymo曾經領先，並依靠測試資料的領先，轉化為演算法能力領先，但今年初的加州路測報告顯示，Waymo這兩項指標已經被百度的Apollo超越。

據了解，大陸自駕技術後來居上是因為大陸的道路狀況比美國更加複雜，因此對於技術的要求更高，迫使大陸業者必須更加努力研發；再加上，大陸5G 技術、新基建政策和智慧交通戰略，各主要城市都推出自駕創新示範區，這些大環境都是美國做不到的。

6月10日，電動車第一大車廠特斯拉（Tesla）股價突破1千美元，總市值1837億美元，超越豐田，成為全球市值第一大車廠。在這股電動車熱潮帶動下，大陸在美國上市的三大電動車廠──蔚來、小鵬汽車、理想汽車近來股價大漲，其中，蔚來的總市值已越過戴姆勒，成為全球市值第五大的車廠。但研究機構已經警告，2018年建立產線迄今，蔚來僅賣出6萬輛左右的電動車。

據《21世紀經濟報導》指出，美東時間11月23日，新能源汽車股集體走高，特斯拉股價再創新高，報收美股521.49美元，市值達到4943.2億美元；而中概股造車新勢力「三劍客」（蔚來、小鵬汽車、理想汽車）當日漲幅均超過10%，股價創歷史新高：蔚來漲12.45%，報收每股55.7美元；小鵬汽車大漲33.98%，股價首次突破70美元，至72.2美元；理想汽車漲14.48%，報收43.64美元。

一夜之間，大陸造車新勢力「三劍客」的市值增加超過260億美元；其中，蔚來的市值達到754.4億美元（約合4947.3億元人民幣），超越賓士母公司戴姆勒，全球車企市值排名第五，與市值約為5025億人民幣的比亞迪之間的差距大幅縮小；小鵬汽車的市值也首度突破500億美元大關，達到519.7億美元，超越本田，躋身全球車企市值排名前10；小鵬汽車的市值也已經超越上海汽車集團，排名大陸車企市值第3；理想則以365億美元的市值，超越福特汽車位居全球車企市值排名第14，大陸車企第5。

今年以來到11月，蔚來汽車股價狂漲1105%，而今年特斯拉漲幅為496%。S&P Global Market Intelligence 數據顯示，蔚來的企業價值／遠期銷售比（enterprise value to forward sales）到19.7倍，幾乎是特斯拉2倍，也遠高於小鵬和理想汽車。

（中時新聞網 CTWANT）