王毅會日外相 達成五項共識

中國國務委員兼外交部長王毅24日與日本外務大臣茂木敏充會談後表示，中日達成多項共識和成果，包括共同推動「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）早日生效，推進中日韓自貿協定談判。另外，中日同意2021年舉行新一輪中日經濟高層對話，並決定本月內啟動兩國必要人員往來快捷通道。

王毅24日啟程，展開為期2日的訪日行程。王毅此行為日本首相菅義偉9月上任以來中國最高層級官員訪日。王毅預計25日會見菅義偉。王毅24日與日本外務大臣茂木敏充會談後表示，中日達成五點重要共識和六項具體成果，雙方一致同意，共同推動RCEP早日生效，積極推進中日韓自貿協定談判及區域合作進程，共同維護和強化以規則為基礎的多邊貿易體制。

另外，共同社報導，日本計畫於兩年內，在中國武漢市成立領事館，本次會談，雙方也就領袖互訪等高層交流確認重要性，以建立中日穩定關係。中國國家主席習近平原定2020年4月訪日，為低迷已久的中日關係破冰，但因新冠疫情蔓延而延期。菅義偉9月接任首相後，曾與習近平通話，但未提及邀請習近平訪日之事，引起外界討論。

菅義偉10月29日表示，對於邀請習近平訪問日本一事，還沒有到具體調整時程的階段。中國駐日大使孔孔鉉佑11月初接受日媒採訪時稱，習近平訪日仍等待最適當時機、環境和氛圍。

據NHK報導，當前正值中美衝突加劇，日本作為美國盟友，王毅此次訪日目的或為突破「包圍中國網」的外交策略。報導引述中國社科院日本外交研究所副所長呂耀東認為，中日是全球第二、第三大經濟體，若雙方經貿互動發展得宜，將有效緩解政治與安全層面的影響。

王毅預計於25日晚間離開日本後，將轉往韓國首爾會晤韓國總統文在寅和外交部長康京和。