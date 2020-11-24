反制貿易脅迫 川普擬組抗中新聯盟

白宮將易主未能撼動中美角力基本盤。美國總統川普考慮在任期最後時間內，對中國加碼強硬措施，包括結合其他國家一起締結全新的非正式「抗中」聯盟，以反制中國利用經濟手段脅迫他國。同時也考慮擴大新疆進口禁令、並將更多中國企業納入黑名單等。

華爾街日報引述川普政府高級官員透露，美方之所以計畫此一反中聯盟，一旦中國以貿易實力威脅他國，可作為反制中方的手段。該官員指出，這項計畫的背景起源於2020年中澳關係因疫情持續交惡，中方開始對澳洲進口的鐵礦砂、牛肉、大麥、葡萄酒祭出諸多限制，因而重創澳洲出口。

上述美方官員說：「西方需要建立一個體系，聯合吸收中國脅迫式外交帶來的經濟懲罰，並抵消由此產生的成本。」根據這項聯合反制計劃，一旦中國採取抵制進口等貿易行動，盟國可購買被抵制的商品或提供補償。亦或盟國可以聯合就損失的貿易額向中國加徵關稅。

此外，川普也在考慮擴大對新疆的進口禁令，將更多企業納入美國商務部的黑名單，甚至提高中國半導體企業中芯國際的限制。目前，美企向中芯國際出口某些技術前，須獲美國許可。中芯國際曾聲明，該公司與中國軍方毫無關係，也未生產用於軍事用途的產品。

不過該位官員坦言，目前未知新措施是否會得到即將上任的拜登政府認可，此外他也沒透露已和哪些國家討論上述的結盟計畫。專家分析，對於高度依賴與中國貿易往來的國家，是否願意加入一個旨在對抗中國的聯盟仍成疑問，尤其關稅措施可說一體兩面，亦可能傷及自身。

報導引述雪梨大學美國問題研究中心貿易和投資項目主任柯克納（Stephen Kirchner）分析，各國貿易情況不同，美國和盟國很難買下原定運往中國、卻因制裁無法出口的商品。另外，此一聯盟是否會違反世界貿易組織（WTO）規定，也是美國政府首先必須解決的問題。