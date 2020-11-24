今（11/24）日大陸財經新聞重點摘要：

1.京東傳將物流業務上市 估值400億美元

繼京東健康後，路透旗下IFR引述消息人士透露，京東又著手準備2021年讓京東物流在海外上市，考慮上市地點在香港或美國，交易對該業務的估值可能在400億美元左右。

該公司已開始就交易與潛在顧問展開磋商，知情人士表示，交易可能涉及以40億至80億美元的價格出售10％至20％的股份。

稍早消息指出，京東健康將於24日建簿，目標集資40億美元，估值達290億美元。建簿後隔日京東健康將啟動招股，預計12月8日正式在港掛牌。

2.美媒：美國考慮設聯盟 當發現中國威脅別國時可報復

美國媒體報導，美國據報正考慮對中國採取新的行動。

華爾街日報報導，美國總統川普希望與其他地方結成聯盟，當發現中國利用經濟實力，威脅其他國家的時候，可以一致採取報復行動。

大陸外交部發言人23日回應有關美國大選的問題時，提到中方堅決反對美方無端打壓中國企業，又指美方所作所為嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，損害美國利益和自身形象，敦促美方停止泛化國家安全概念、打壓外國企業的錯誤行為。

3.滿幫集團17億美元新融資完成 軟銀願景基金等聯合領投

大陸整車物流與車貨匹配訊息平台滿幫集團24日宣佈完成約17億美元新一輪融資，由軟銀願景基金、紅杉、璞米和富達（Fidelity）聯合領投，包括高瓴、紀源、光速、雲鋒、襄禾、Baillie Gifford、全明星、CMC、騰訊等在內的現有股東也參與了本輪融資。

2017年11月，滿幫由運營「運滿滿APP」的江蘇滿運軟體科技有限公司與運營「貨車幫APP」的貴陽貨車幫科技有限公司通過戰略合併而成立的一家集團公司，合併後仍保留原有貨車幫和運滿滿的品牌繼續獨立運作。

根據官方的介紹，本輪融資是滿幫繼2018年19億美元後的又一輪融資，資金將重點投入到科技創新、服務創新和模式創新，一方面加大研發投入，夯實和提升智慧匹配系統的技術壁壘；另一方面，進一步延展公路幹線市場的服務範圍，為使用者提供門到門、一站式的貨運服務。

談及本輪融資，滿幫集團CEO張暉表示，感謝資本市場對我們的認可和新老投資人的信任。「讓公路物流更美好」是我們始終秉承的使命。滿幫通過賦能廣大物流從業者，持續推動行業降本增效，打造用戶信賴的貨運生態綜合服務平台，為促進交通運輸業高品質發展，形成以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局，提供數位化、網路化、智慧化的運輸保障。

另外，在宣佈此輪融資的同時，滿幫也對集團運力業務平台運滿滿進行了品牌反覆運算升級。官方資料顯示，截至目前，滿幫平台認證司機超過1,000萬，認證貨主超過500萬。

4.港擬擴大陸資南下 可買賣生科及第二上市股

香港特首林鄭月娥將於25日公布新一份「施政報告」，星島日報引述消息稱，「施政報告」其中一項惠港措施是擴大互聯互通，涵蓋範圍將會擴至大陸資金南下，可買賣香港上市的生科股及第二上市股份。

港交所發言人回應稱，港交所一向不評論市場猜測。滬深港通是連接香港和大陸股票市場的開創性互聯互通機制，香港交易所一直致力於推動滬深港通的進一步擴容。

發言人表示，港交所定期審視滬深港通的運行，並與監管機構和業務夥伴攜手不斷優化完善這一機制。