習近平籲推健康碼國際互認 全球共同抗疫

20國集團（G20）峰會啟動，中國大陸國家主席習近平21日晚間在G20領導人第15次峰會於視訊演講呼籲，G20應建立全球抗疫防火牆，並提出打造健康二維碼形式的國際互認機制。



習近平繼日前在亞太經合組織（APEC）視訊峰會上演講，表態積極考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，再次呼籲支持區域甚至全球的多邊整合，鑑於當前「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）剛成形，全球區域整合對抗形勢受到關注。



習近平演講時說，全球疫情仍在蔓延，建議G20共構全球抗疫防火牆，支持WHO協調資源、分配疫苗，大陸已加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」，願與各國合作疫苗研發與生產。



對於產業與供應鏈，習近平強調，堅定維護多邊貿易體制。應在做好防疫控管的前提下，降低關稅、減少壁壘，恢復全球經濟產業鏈運轉，也要探討醫療物資貿易自由化。建議基於核酸檢測結果、以國際通行二維碼為形式的健康碼國際互認機制，望更多國家參與。



近年川普政府對大陸實施關稅戰重塑全球格局，但在更危急的疫情因素下，大陸希望透過醫療物資的貿易自由，來推動全球貿易保護主義聲浪減少。且在全球，大陸在二維碼的應用上最為盛行，倘若國際健康碼形式推動有成，有望取得相當主導權。



習近平還稱，疫情激發5G、AI、網購、遠程醫療等新技術與非接觸經濟，要在此加強數據安全與基礎建設合作，為各國科技企業創造公平競爭環境，共同解決數位經濟就業、稅收等問題。大陸此前提出「全球數據安全倡議」，願以此為基礎，與各國探討並制定全球AI、數位貨幣等全球數位治理原則。



此外，習近平22日晚間在G20「守護地球」會議上致辭稱，G20要引領全球，推動「巴黎協定」全面有效實施，重申大陸力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，2060年前實現碳中和。產業上將深入清潔能源轉型，推動能源清潔低碳安全高效利用，加速新能源、綠色產業發展。