疫情加快陸經濟追趕美腳步？數據曝只是錯覺

美國新冠疫情嚴峻，經濟衰退，中國大陸卻是被認為全球主要經濟體中唯一還能維持成長者，有觀點認為中國經濟追趕美國腳步加速，但從數據來看，這可能只是增速超過前2年帶來的錯覺。學者指出，危機下中、美在全球經濟格局拉大與其他經濟體差距的現象仍將重演，中國經濟追上美國雖是不變的長期趨勢，但並非一蹴可幾。

依據IMF(國際貨幣基金組織)預測，2020年中國GDP(國內生產總值)將成長1.9%，美國是負成長4.3%，亦即中國增速超過美國6.2%，而前2年分別是超過美國3.78%、3.82%，考慮到美元走軟產生的匯率差距，中國GDP今年可望超過美國70%。

不過從歷史來看，這並不是特別高速的追趕步伐，中國經濟高速追趕美國主要出現在1991至95年、2006至10年這2階段，前者中國GDP增速平均超過美國9.7%，後者差距更高達10.4%，今年6.2%在近42年只能排第24名。

上海復旦大學研究指出，除了GDP增速差並未顯著可觀察到加速現象，又由於疫情具突發性、偶然性，因此2020年恐怕不能算中國經濟追趕美國的關鍵之年，事實上同樣基於IMF預測，中國GDP明年增長8.2%，美國也成長3.1%，中國增速超過美國幅度又降到5.1%。中國經濟追趕美國是長期經濟發展累積的趨勢，而非單一年分、單一因素(疫情)作用。

復旦大學以2008年源起自美國的金融海嘯為例，說明每次危機對全球經濟格局真正的意義，都不在於中、美間差距變小，而是中、美和其他經濟體拉大差距，事實上美國經濟雖然是負成長，還是優於其他已開發經濟體，中、美總計占全球GDP比例很快就會超過40%。

（中時新聞網 王毓健）