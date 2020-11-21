帶貨直播潮崛起 直播主年收跌破眾人眼鏡

近年在大陸風行的帶貨直播，不只為商家開拓一條全新的行銷管道，也為主持帶貨直播的主播帶來豐厚的傭金和酬勞。以最知名的主播薇婭為例，業界估計她每年收入達人民幣（下同）50億元，這數目雖遭薇婭否認，但不可否認的，帶貨直播確實已經成為讓人一夕致富的行業。

中新經緯報導，薇婭接受媒體採訪時曾透露，她在2019年直播帶貨的銷售額超過100億元。不過，對於媒體猜測的50億元收入，薇婭表示，「沒那麼多」，因為越大品牌自己所收傭金越低，有的品牌甚至不收錢。

屢嘗創業失敗但在帶貨直播闖出一片天的羅永浩，是另一個被受大家關注的直播主。羅永浩曾表示，他此前積欠的6億債務已還了4億，剩下的大概再用一年左右時間就能還清。在2020年「雙11」購物節當天，羅永浩直播間的支付金額超過1億元。

畢馬威（KPMG，台灣稱安侯建業）與阿里研究院稍早公布的「邁向萬億市場的直播電商」報告中預測，2020年直播電商整體規模將達1.05兆元，2021年可能接近2兆元。

據一位帶貨直播團隊的工作人員描述，主播在選品後與商家或通路商簽訂合約，酬勞大多分為「出場費＋抽成」的模式。其中，抽成比例可在主播註冊的直播平台設置，隨後由電商平台打款至該直播平台，供主播提現；而提現的賬期也因各平台而異，一些知名電商平台的提成到賬時間，往往在直播後2、3個月以上。

該工作人員說：「目前我們的提成比例為10％～25％。有些合作方會要求賣出一定銷售額，也有些不會作要求，雙方對主播的帶貨能力都有估值。」同時，提成比例不光取決於選品團隊的預估和品牌知名度，也取決於主播的審美和個人傾向，一般而言，品牌知名度越大，提成比例反而會更高。

報導指出，直播行業總體仍呈現發展壯大的趨勢，但這對於主播來說，則代表著更激烈的競爭，以及更加不穩定的議價能力。

一位業界人士說：「二線帶貨主播平均月收入大致有100～300萬元，而尾部的小主播則可能2、3萬元都達不到。」更多主播的投入戰局，代表著商家的選擇變多，主播議價能力或許會降低，但如果搶佔先機並保持好口碑，則有可能躋身前列。總之，直播是個創意性的工作，但對主播來說，變數也很大。