網紅品牌吸眼球卻吸不到鈔票 2億敗光光

這幾年大陸網路直播盛行，造就許多擁有龐大粉絲人氣的「網紅」（網路紅人），透過名人推銷與網路口耳相傳，造就一批批一夕爆紅的網紅品牌。然而，透過炒作話題崛起的網紅品牌，因欠缺紮實的企業生產與經營積累，往往無法長期經得起市場考驗，或是因內部失和而衰微，最終只能留下故事作為談資。

綜合陸媒報導，不同的媒體更迭，經常會產生新的網紅餐飲品牌。但大多數網紅品牌壽命不長，或許剛開始賺足了大眾眼球，但壓根卻沒賺到鈔票。

以大陸網紅鼻祖「黃太吉」為例，當年黃太吉利用年輕化的趣味文案，以及開豪車送餐等行銷熱點，讓品牌迅速走紅，甚至吸引資本關注。黃太吉一共進行四輪融資，金額超過人民幣（下同）2億元，品牌估值一度高達20億元。

未料，其後因單一產品過度推銷，市場熱情消散後，黃太吉三次轉型都失敗，在敗光2億元投資後，最終在2016年被收購。創辦人赫暢坦承自己是自嗨型創業者：只懂顛覆，卻忽略了經營做好產品本身。

又如曾經以肉夾饃紅極一時的「西少爺」，2014年開業不到一周，投資機構便找上門開出4千萬元的估值。但在事業大紅之後，西少爺內部幾位創辦人卻因為利益分配與公司發展等問題產生矛盾，原有的團隊成員接連出走，令西少爺元氣大傷，品牌價值跟著一落千丈，今天只能透過降價與爭取加盟來擴大營收。

至於最近幾年崛起的業者，則多數吃虧在同業一窩蜂仿效，以及缺少智財權意識上。例如來自台灣、2017年9月進入大陸的鹿角巷，憑藉招牌的「黑糖珍珠奶茶」被消費者瘋狂追捧，至少要排隊4小時才能喝上一杯。

然而，鹿角巷的核心產品黑糖珍珠奶茶爆紅後，遭大批同業模仿，市場供過於求，加上鹿角巷沒有更多爆款產品跟上，在競爭激烈的茶飲行業逐漸落於下風。更糟糕的是，鹿角巷低估大陸商標註冊的時間流程，讓有心人趁機利用其形象開出一大堆良莠不齊的山寨門店。2019年下半年，鹿角巷大部分門店已無初期排隊的火爆場面。

市場人士表示，這些年來大陸湧現許多網紅商品，靠著網路口碑或某一爆款產品衝出名號與人氣，但宣傳話題帶來的市場熱情，最終還是要靠紮實的經營管理與不斷推陳出新的產品，否則只會是「其興也忽，其亡也忽」，無法再商場持久生存。