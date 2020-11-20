習近平：積極考慮加入CPTPP

大陸國家主席習近平20日在於吉隆坡舉辦的亞太經合組織（APEC）經濟領袖會議上表示，中方歡迎「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）完成簽署，將積極考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

習近平20日晚在北京以視訊方式出席亞太經合組織第二十七領導人非正式會議並發表談話。備受外界關注的是，美國總統川普在經歷美國大選並可能落敗後，首度於習近平同台，也是自2017年首度出席APEC。

習近平表示，實現自由開放的貿易和投資絕非可以一蹴而就。亞太地區要繼續領風氣之先，堅決維護和平穩定，堅定捍衛多邊主義，堅持構建開放型世界經濟，毫不動搖支援以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，促進自由開放的貿易和投資，引導經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

習近平指出，數位經濟是全球未來的發展方向，創新是亞太經濟騰飛的翅膀。要全面落實亞太經合組織互聯網和數位經濟路線圖，促進新技術傳播和運用，加強數位基礎設施建設，消除數位鴻溝。中方倡議，各方分享數位技術抗疫和恢復經濟的經驗，宣導優化數位營商環境，釋放數位經濟潛力，為亞太經濟復甦注入新動力。

習近平又指，亞太經濟合作不是零和博弈、你輸我贏的政治遊戲，而是相互成就、互利共贏的發展平台。要共同構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體。中國將始終不渝紮根亞太、建設亞太、造福亞太。