千億晶片大騙局／武漢弘芯被接管 爆3大死雷

大陸半導體廠武漢弘芯之前爆出財務危機，導致公司營運陷入停擺，隨後又有更多消息指出，武漢弘芯根本就是一場騙局，這個曾經是「湖北省級重點建設項目」、總投資超過1,200億人民幣（約台幣5,264億元）的產業園未來該何去何從？最新消息指出，弘芯的母公司已完成股權轉讓，由當地政府全資接管，但如何處置弘芯的資產、園區是否重新動工及是否由晶片廠進駐，連官方也無法回答。

綜合陸媒報導，北京光量藍圖科技有限公司持有的90%弘芯股權，現在已被武漢光量藍圖科技有限公司全資收購，後者由東西湖區的國有資產監管局100%持股；至於弘芯其餘10%股權，由武漢臨空港經濟技術開發區工業發展投資集團有限公司持有，其同樣是上述部門的旗下單位。

報導指出，向國有資產監管局查詢弘芯項目的後續發展，即全盤接手後，東西湖區國資將如何處置武漢弘芯資產？是將停工的廠房蓋好後，再招商引資新的晶片廠商直接入駐，還是另作他用？結果，當局的負責人沒有正面回應，僅表示，這個情況連他們也不了解。

事實上，目前更迫切需要解決的問題，可能不是未來的發展走向如何，而是拖欠各方的款項。弘芯爛尾後，率先傳出的是多間工程承包商被拖欠款項，有分包商事後聲稱被拖欠逾4,100萬人民幣（約台幣1.8億元），將總承包商及弘芯告上法庭，申請查封其財產。

同時，台灣上市公司亞翔旗下的公司，承攬了弘芯的潔淨室、機電系統建造工程，逾1,000萬人民幣（約台幣4,387億元）的款項據報至今仍未收到；另一家台灣公司帆宣系統科技，也因尾款問題派人到產業園回收產品。

此外，報導也提及，幾名曾與參工程的工人均表示，產業園已經停工，但弘芯以「沒有錢」為由，一直沒有支付工程款，部份工人更聲稱已被欠薪8個月，而在市政府營運的「武漢城市留言板」下，至今仍有多則工人被欠薪的投訴留言。

（中時新聞網 葉明芳）

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