螞蟻風波的啟示 陳冲：金融科技非免監管金牌

前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲發表「螞蟻應效法張謇嗎?」,認為金融科技(FinTech)不會因為強調科技就可免於監管,業者應與主管機關懇切討論,在數位時代如何在效益極大化與弊害極小化中求一妥協,馬雲應可由習近平的「提示」中得到一些啟發。

規畫在陸、港股市同步上市、被視為全球最大IPO的螞蟻集團,月初突遭主管機關暫緩計畫。而中國大陸國家主席習近平日前突訪南通,並推崇張謇「實業救國」作為,被陸媒解讀為藉提倡「實幹興邦」,暗批螞蟻集團不夠務實云云。

張謇何許人也?陳冲說明,張謇是前清狀元、後創立大生紗廠,初創實業即採取發行股票方式,在沒有公司法、資本市場、募款平台的時代雖「無法可違」,但屬極有膽識的創舉,且已初具現代資本市場中資產作價專業、公私合營模式、有價證券募集等雛形。

而張謇享有「實業家」與「教育家」美名,運用實業中獲取資金,在法律範圍內開始興學,由師範學校至專科學校、由基礎教育漸而大學教育,目前中國大陸名校的復旦、同濟、蘇州、南通等十餘所大學前身,皆為張謇所創辦。

陳冲認為,即使螞蟻集團一直以金融科技公司(Techfin)自許、而非銀行,此次在滬港上市被中止事件,也提醒了螞蟻集團和類似同業,不會因為強調科技就可免於監管。而暫停上市應該不是中國當局的即興之作,甚至可能是亡羊補牢的策略。

陳冲指出,對於螞蟻金服等以金融科技公司自稱的網路業者,中國當局早從2018年、甚至2014年起就開始逐步納入金融監管,如訂定資產證券化門檻、「收編」所有網路金融、對網路小微貸款訂定新規範,限制信貸業務的槓桿操作等。

陳冲認為,金融科技(FinTech)和與金融業者之間仍有條極細微的差別,若涉及「向不特定多數人收受款項」時,監理機關勢必要重畫紅線。無論是螞蟻金服或是街口支付,都應該與主管機關懇切討論,在數位時代如何在效益極大化與弊害極小化中求一妥協。

陳冲指出,30年前美國花旗集團董事長兼執行長John Reed曾言「銀行不過就是資訊管理」(Banking is just bits and bytes),多年來雖然技術持續進化,但金融業的本質沒有改變,而金融監理機關也必須重新審視金融法規,用數位時代眼光檢討社會未來需要。

而馬雲日前應邀在外灘金融峰會的演講言辭犀利,喊出「好的方式不怕監管,但怕用昨天的方式去管」,聽來有點像基金會近年主張「數位時代,不要用石器時代法規」論調,並建議可以考慮發給金融業的限制性執照,將金融科技業納入監管。

陳冲認為,馬雲在數位時代運用網路科技,相繼成立購物、支付、募款等網路平台,在尚無法規限制環境下打造普惠金融,也算是有膽識的創舉。事實上,「實業」隨著時代可有不同解讀,認為馬雲由習近平的「提示」中,應該可以得到一些啟發。

(時報資訊 林資傑)

延伸閱讀

螞蟻何時重啟上市? 陸證監會:看監管框架重組進度

陳冲:螞蟻不上市 見微早知著

螞蟻集團為何自稱是techfin公司?