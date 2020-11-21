超級經濟圈成形 台恐慘丟數十億美元出口值

川普連任失利後，11月12日再頒禁令封殺31家中國軍民融合發展企業，原來是抗議11月15日以中國為主導東協10國及中、日、韓、澳、紐西蘭等15國簽署RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定），美中大國的國際政治博弈不因拜登過去的親中立場而緩和，甚至更加暗潮洶湧。

川普在剩下兩個月任期，指派史都華擔任出口管理部首席副次長，這是先前未設置的職務，預計會在最後兩個月強化對中政策。美國總統大選前，捷克國會議長訪台，後來歐美日台共組重塑全球供應鏈，等於是對中國的供應鏈投下不信任票，事隔兩個月，中國出手反擊，以RCEP重塑亞太地區的經濟圈，排除台灣在外，算是對歐美日台共組重塑全球供應鏈的挑釁叫板。

中國想要營造泛亞高鐵經濟圈

RCEP對中國的發展意義重大，RCEP成員國包含印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸、越南、中國、日本、南韓、紐西蘭、澳洲等15國，涵蓋全球29.7%人口（約21億人），GDP占全球28.9%，可結合一帶一路的高鐵經濟，成為泛亞高鐵經濟圈，化解中國人口紅利結束的問題。再配合海南自貿港，可提升中國對東南亞、南海地區經濟輻射力量，將軍事力量慢慢控制南海。

RCEP涵蓋金融服務、電信服務、專業服務等多項內容，為中國5G技術在RCEP國家中落地發展，再結合電子支付，擴大金融的影響力。在明朝鄭和下西洋600年後，中國再一次藉著經濟力量把政治力擴及到東南亞。

所以從一帶一路的戰略思考可推測，中國下一個目標是與歐盟簽署「中歐投資協定（BIT）」，今年九月，中歐雙方宣布簽署《中歐地理標誌協定》，並確認加快BIT談判，力求年內完成談判目標。這是美國深陷疫情與選戰之爭，讓中國趁虛主導國際舞台的最大損失。

石化、紡織、鋼鐵等恐受影響

面對RCEP成形對台灣產業衝擊，經濟部長王美花急邀工業局、國貿局開會，她指示逐項盤點降稅期程對產業衝擊影響，發現台灣出口到RCEP商品，七成資通訊產品皆零關稅影響不大，其他如石化、紡織、鋼鐵等三成傳產恐受影響，國貿局統計，台灣出口至RCEP各國，會因項目及國家有不同高低稅率，紡織業平均為6~12%，鋼鐵業5~15%，石化業5.5~15%。

RCEP占台灣對外貿易總額的59%，對外投資的65%，可以說是台灣最重要的貿易夥伴，但面對兩岸的政治立場與環境，短中期內要加入可能性不高，所以台灣的戰略目標是加入以日本為主導的CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)。

CPTPP沒有中國 RCEP沒有美國

CPTPP談判成員國包括美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯等12國，人口規模將近5億（占全球7%），其中大多為台灣主要的貿易夥伴，總GDP超過11兆美元(占全球13.1%)，貿易值占台灣貿易總值超過24%。

CPTPP與RCEP有約一半的成員國重疊，最大的差異就是前者沒有中國、後者沒有美國。所以就算台灣能加入CPTPP，從人口與總GDP的角度，是無法完全抵銷RCEP的衝擊，根據國際智庫研究，台灣若未加入RCEP，到2030年出口值將減少80億美元，實質所得減少30億美元。

RCEP對台灣最大的經濟影響是中國與日本首次達成雙邊關稅減讓安排，實現歷史性的突破。以中國貿易來看，目前台、韓與日分別有75%、76%、77%產品零關稅，未來日本零關稅商品恐拉到85%，對台灣衝擊大。

對東協貿易而言，日本加入RCEP對台衝擊也大，因為台日很多產品在進入東協市場時處競爭關係，過去台日產品價格區間有差距，但日本若能節省關稅，就有打折空間。

台商已前進東協設廠分散風險

RCEP完成簽署，會進一步深化中、日、韓、紐澳及東協區域連結，台灣企業面對日本與南韓，將有更艱難的競爭環境，更別說當下的出口環境遇到了台商回流的台幣升值背景。

所幸RCEP談判時間歷經8年，台商有充分的時間前進東協當地設廠，分散風險。對於無力出國遷廠的企業來說，轉型是唯一的出路，隨著數位經濟時代來臨，出口模式會著重於「整體解決方案」輸出，與傳統貨品輸出模式有別。因此，未來跨國貿易型態與條件，供應鏈合作關係與數位發展能力的關鍵性將超越關稅。

（洪寶山）

文章來源：理財周刊

延伸閱讀

RCEP成軍傳產躺槍？4個Q&A看懂對台衝擊

RCEP關稅優惠 東協、大陸台商也能分杯羹

陸加速打造中日韓RCEP+

繼RCEP後 大陸重申：積極加入CPTPP

川普下令禁投資31家陸企