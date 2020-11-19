小米沒技術？雷軍：那不可能與3大名牌競爭

針對許多人認為「小米到底有沒有技術」這個問題，小米董事長雷軍表示，小米處在全球競爭最為激烈的領域，包括蘋果、三星及華為，如果沒有立足的本錢，想要成長活下去根本不可能。

綜合陸媒報導，雷軍昨日在2020亞布力中國企業家論壇上表示，以相機為例，在第三方評測機構DxOMark的榜單中，小米霸榜的時間是125天，三分之一的時間小米手機在全球拍照領域都是世界第一。

同時，雷軍還舉了另外兩大誤解，一個是認為小米產品都是中低階。雷軍表示，自己做製造業，就是想解決中國的國貨被人看不起，結果自己做了10年，大家覺得小米做的還是中低階，這讓他感到挺鬱悶的。今年小米透過人民幣6,999元的小米10至尊紀念版，以及人民幣19,999元的透明電視，證明了小米在高階市場也能立足。

還有一個誤解是小米的產品都是代工的、貼牌的。雷軍強調，其實代工也是一種非常先進的生產模型，為什麼大家對代工有誤解？他說，使用代工模型，其實也需要對製造有非常多的理解，年前小米下決心做製造業，今年年初交付了一個實驗室，成為目前大陸最高階的智慧手機的生產線，這個工廠能生產100萬支的超高階手機，所有的工程師及工人，共計只有100人。

最後，他也期許，在未來10年內，小米能夠真正提高整個國產產品在大家心目中的口碑和印象，讓全球的每個人都能享受到科技所帶來的美好生活。

（ 中時新聞網 葉明芳）