美半導體領先也沒用 AI大師：不賣大陸虧大了

近年，美中科技大戰愈演愈烈，促使大陸加速推動半導體產業自給自足。一向被視為全球人工智慧（AI）領軍人物、大陸創新工場董事長兼執行長李開復日前出席彭博創新論壇時指出，在半導體方面，美國的技術水平可能比其他國家領先10年，但大陸是半導體產品和設備的第2大購買者，禁止產品出口到大陸，對於美國企業是一種傷害，損失了一些商業機會。

綜合外媒報導，李開復在論壇上表示，在技術創新方面，大陸經歷了巨大的轉變，‌‌從15年前照抄照搬的模式，到現在在一些關鍵技術方面實現自給自足，‌‌尤其移動互聯網、人工智慧方面，大陸基本上已有了良性循環，許多美國投資者‌‌及大陸本土創業家，都‌‌在此一過程中生產世界一流的產品。

他分析，國際上對大陸的人工智慧可能存在一些誤解，例如認為大陸國內企業所做的國產品是由政府驅動，且是賣給國內客戶，但現在例如百度、阿里巴巴及騰訊等許多大陸企業，他們的產品都是商用，也都‌‌進入良性循環的發展階段，事實上，大陸也在不斷開放資本市場，同時保護知識產權，成為一個真正創新者。

李開復強調，‌‌若美國想與大陸進行競爭，必須要把大陸當成一個有力的競爭對手，不斷地改善自己的產品，吸引更好的人才，才能‌‌製造出更好的、更高質量的產品。

（中時 葉明芳）