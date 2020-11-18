蔚來業績靚 年銷上看4.3萬輛

大陸造車新勢力「一哥」蔚來汽車，在美股17日盤後公布第三季業績，營收、毛利率等指標超乎預期，同時預估2020年末兩個月挑戰單月交付6千輛、全年交付4.3萬輛汽車的成績。目前蔚來股價持續位於高點，市值穩坐600億美元。

華爾街見聞報導，蔚來汽車美股17日收盤股價漲2.22％報46.59美元，接近收盤價新高，盤中曾漲逾8％股價逼近50美元，逼近13日寫下的54.2美元股價盤中高點。2020年以來蔚來累計漲幅近1,060％。蔚來汽車18日盤前上漲1.24％。

蔚來汽車第三季財報顯示，期間營收按年大增146.4％至人民幣（下同）45.26億元，優於外界預期的43.8億元。綜合毛利率12.9％同樣優於預期。蔚來在Q2剛把該指標由負扭正至8.4％，如今毛利率再次揚升。此外，蔚來經調整每ADS虧損0.82元，也優於市場預期的虧損1.22元。

蔚來汽車指出，期間汽車交付量創新高，且成本與製造效率有進一步改善，公司每車銷售及綜合管理費用按年減少68.2％。

交付數據方面，蔚來汽車期間共交付12,206輛汽車，超越此前公司預估，年增幅達154.3％，9月交付4,708輛亦創單月新高。此外，在第四季蔚來打開好彩頭，10月交付數量達5,055輛。

蔚來汽車創辦人兼CEO李斌表示，預計第四季交付數再創新高，達到16,500至17,000輛。這反映蔚來11、12月有望挑戰單月6千交付的紀錄，加上前十個月累計交付31,430輛，全年交付量預計突破4.2萬甚至4.3萬輛。

李斌在電話會議上還指出，預計第四季營收可達到62.58億至64.35億區間，且第四季將實現全年營業現金流轉正，公司產能將在2021年1月提升至每月7,500輛。