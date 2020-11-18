武漢弘芯成爛尾 官方接管

近年大陸政府鼓勵半導體產業建設，各地相關項目遍地開花，但也頻傳爛尾消息。曾被視為大陸半導體製程新希望的武漢弘芯，近期爆出財務危機，目前其母公司已完成股權轉讓，今後改由武漢當地政府全盤接手。但弘芯下一步該怎麼走？拖欠各方的款項要如何償付？當地官方並未給出說法。

綜合陸媒18日報導，曾經被視為大陸「造芯」希望，如今卻淪為千億騙局的武漢弘芯，2020年8月間因資金鏈斷裂，建設工程停擺。

最新消息傳出，原先持有弘芯90％股權的北京光量藍圖科技，日前已被武漢光量藍圖科技全資收購，後者是由武漢市東西湖區的國有資產監管局100％持股。至於弘芯剩下的10％股權，則由武漢臨空港經濟技術開發區工業發展投資集團持有，其同樣是東西湖區國資監督局旗下單位。

在完成工商變更後，武漢弘芯基本改由武漢市東西湖區政府經營，但弘芯原有的經營團隊尚未退出公司，北京光量藍圖科技的兩大股東李雪艷與莫森仍然擔任董事長與董事。

然而，台灣業界最關注的，莫過於前台積電營運長蔣尚義的動向。2019年7月，蔣尚義出任武漢弘芯總經理兼首席執行官，由於蔣在台灣半導體業界具有極高地位，消息震動兩岸。但隨著武漢弘芯經營陷入困境，今年6月蔣尚義已辭去武漢弘芯總經理、首席執行官等一切職務，並於7月返回美國矽谷，不再參與弘芯經營。

報導指出，武漢弘芯在收歸國有之後，其龐大債務問題仍須要面對。8月底，武漢弘芯向荷蘭ASML購入大陸唯一一台7奈米光刻機，但還未使用就被拿去給銀行做抵押品，顯見弘芯財務情況之窘迫。而針對日後如何處置弘芯資產、其園區是否重新動工等問題，武漢官方並無回應。

另外，武漢弘芯的「爛尾」也讓許多業者的應收款項恐淪為呆帳，就連台廠也被牽連。譬如，亞翔旗下公司承攬了弘芯的無塵室、機電系統建造工程，逾人民幣1千萬元的款項至今仍未收到。帆宣科技也因未收到弘芯尾款，傳出派人到弘芯產業園收回設備。