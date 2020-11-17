華為賣榮耀 台廠大利多

華為確定出售旗下手機品牌榮耀，由具國企背景的的深圳市智信新信息技術接手，外傳交易金額逾人民幣（下同）1,000億元。華為與榮耀完全切割，以確保後者能繼續採購美系產品。外資法人預期，在拜登幾乎確定當選美國總統之後，榮耀將絕處逢生，4G及5G手機應可順利出貨，聯發科及大立光有受惠，華為供應鏈的投資氣氛也可望轉多。

深圳智慧城市科技發展集團和30多家榮耀代理、經銷商17日在深圳特區報刊登聲明，已與華為簽署收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購，而華為在出售後不再持有新榮耀公司的任何股份。華為17日指出，這是一場自救，華為不占股不經營，只為榮耀延續。

榮耀的收購方為智信新信息技術，公司在甫於9月27日成立，其中深圳智慧城市科技發展集團持股98.6％，其餘經銷商合計持股1.4％。深圳智慧城市科技發展集團由深圳國資委完全持股。

集微網報導，華為與原榮耀高管將繼續在新榮耀任職，由萬飆出任董事長以確保供應鏈管理、趙明出任CEO負責日常營運。業內人士表示，新的架構下，新榮耀可以擺脫實體清單束縛，向美企採購晶片等產品。且出售榮耀後，華為不但有大筆資金暫緩當前困境，也有更多庫存晶片用於華為手機。

不過報導引述美企供應鏈人士指出，供應商應會諮詢美國政府，不敢貿然供貨。且專家認為，新榮耀背後是深圳國資委，美國政府可能有進一步防範措施。

對於台廠的影響，大和資本認為，華為出售榮耀（或美國放寬華為禁令），將使華為供應鏈絕處逢生，但小米、OPPO、vivo訂單可能因競爭加劇而下滑。

鏡頭及鏡頭模組供應商可能最受惠，榮耀將專注提升未來新款鏡頭規格升級，leverage華為原來的人與供應鏈，舜宇光學（主要鏡頭／模組供應商）及大立光（鏡頭） 為首選。

以賽亞研究認為，榮耀獨立，等於脫離美國對華為禁令限制，在美國沒有進一步限制榮耀的情形下，4G、5G手機將可順利出貨，加上GMS服務在海外市場的機會，預估2021年榮耀手機出貨量約5,500萬～6,500萬支。

廣發證券分析，後續仍須注意：一是缺乏華為的榮耀，是否為消費者接受；二是晶片供應商高通和聯發科須向美國方申請供貨許可，以避免觸犯法規上的灰色地帶；三是華為手機供應鏈的支持，尤其須考慮當前手機晶片和晶圓代工供應吃緊態勢。