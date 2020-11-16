今（11/16）日大陸財經新聞重點摘要：

1.美媒：華府擬推更嚴厲手段制裁中國

美國政治新聞網站Axios引述未具名的華府官員透露，美國總統川普計劃於未來數周對中國實施多項強硬措施。

根據報導，川普政府的新措施包括因應中國違反人權行為或威脅美國國家安全的行為，對更多中國企業、中國政府機關與官員實施制裁。

報導引述美國國家安全委員會發言人John Ullyot稱，倘若中國不轉變政策方向，將招致嚴重政治後果。

Raymond James金融公司分析員Ed Mills上周五撰寫報告，預期美國將對中國採取更嚴厲制裁措施，令到民主黨總統當選人拜登即使上任後，也不易取消有關決定。

美國政府上周四（12日）才公布，2021年1月11日起禁止美國機構投資解放軍關連企業股票。

中國商務部16日對此表示，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，打壓特定中國企業。美方罔顧事實，認定中國有關企業為軍方控制企業，既缺乏依據，也不符合法理，敦促美方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在美正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。

2.陸10月社會消費零售增幅4.3％ 遜預期

大陸國家統計局16日公布最新宏觀數據，10月社會消費品零售總額較上年同期增長4.3％，遜於預期增4.9％。

統計局新聞稿顯示，10月份，社會消費品零售總額達人民幣（下同）38,576億元，年增4.3％，增速比上月加快1個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額34,868億元，增長3.6％。 2020年1～10月份，社會消費品零售總額311,901億元，年減5.9％。其中，除汽車以外的消費品零售額281,428億元，下降6％。

按消費類型分，餐飲收入4,372億元，年增長0.8％，增速年內首次轉正。消費升級類商品銷售較快增長，10月份，化妝品類、金銀珠寶類、汽車類商品分別年增18.3％、16.7％、12％。

另外，網上零售持續增加，1～10月份，全國網上零售額91,275億元，年增10.9％，比1～9月份加快1.2個百分點；其中，實物商品網上零售額增長16％，比1～9月份加快0.7個百分點，占社會消費品零售總額的比重為24.2％。

3.恒指開高震盪 升逾百點

市場持續憧憬疫苗研發進展，加上上週五（13日）美股三大指數表現搶眼，引導16日美股指數期貨續升，港股在此利多氣氛下，16日開高逾百點。

恒指16日開高205點，報26,362點；截至10點35分，報26,273.2點，上漲116.34點，漲幅0.44％。

國企指數開高100點，報10,645點，現報10,530.13點，下跌15.14點，跌幅0.14％。

4.陸10月固定資產投資、工業勝預期

大陸國家統計局16日公布最新宏觀數據，10月工業增加值年增6.9％，固定資產投資增速1.8％，兩者皆勝預期。

統計局新聞稿顯示，10月份，全國規模以上工業增加值年增6.9％，增速與9月份持平，高於市場預期的增長6.7％。2020年1～10月，全國規模以上工業增加值年增1.8％，較首9月加快0.6個百分點。

另外，2020年前10月，全國固定資產投資年增1.8％，比前9個月加快1個百分點，並高於市場預期的增長1.6％。分領域看，基礎設施投資年增0.7％，比首9月加快0.5個百分點；製造業投資下降5.3％，降幅比首9月收窄1.2個百分點；房地產開發投資增長6.3％，比首9月份加快0.7個百分點。

統計局表示，10月份國民經濟持續恢復增長，但全球疫情蔓延在歐美等國家造成二次衝擊，進一步遲緩世界經貿復甦進程；國內經濟仍處在恢復進程中，經濟全面恢復仍面臨諸多挑戰。