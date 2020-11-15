中日雙邊關稅減讓安排 首達陣

東協10國和中日韓紐澳15日簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），協定涉及15國之間相互關稅減免，大陸財政部指出，這也是中日首次達成雙邊關稅減讓安排，實現歷史性突破。由於中日韓正在推進FTA談判，RCEP的簽署也為中日韓FTA奠定重要基礎。

2002年中日韓領導人會議上首度提出建立中日韓FTA，當時三國承諾要在七年內完成機制建構和規劃，惟多年來三方受歷史情結、政經等因素影響談判遲未完成。RCEP簽署後，不僅是韓國首次和日本簽署的貿易協定，對日本而言也是首個包含中國與韓國的經濟夥伴協定（EPA）。

目前RCEP協議完整內容尚未公布，但據日本讀賣新聞報導，中國出口至日、韓關稅撤除率分別為86％、81％。中國進口自日、韓的產品的關稅撤銷率分別為86％、83％。

從商品項目看，電動車馬達、蓄電池零件、鋼鐵製品等列為撤除關稅項目。其中日本出口至中國的電動車用電池零件關稅率（6％）將在RCEP生效第16年撤除。

農產品方面，日本出口至中國的干貝、清酒、燒酒等關稅將廢除。但中國紹興酒、韓國瑪格利酒等對日本國內業者具競爭性的酒類，關稅將在RCEP生效後第21年廢除。此外，日本將稻米、牛豬肉、乳製品等「重要5項目」從廢除關稅清單剔除。

另據日經新聞報導，RCEP生效後，日本向韓國輸出工業產品撤除關稅比例，將從目前的19％逐步提升至92％。韓國對日本整體商品的撤除關稅率91.7％，低於日本對韓國94.1％。此外，日本向韓國出口約八成汽車相關零件，也將逐步廢除清酒、燒酒等關稅。