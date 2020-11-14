陸造車新勢力 股價反轉狂瀉

美股上市的中概「造車新勢力」業者：蔚來、理想、小鵬，近期在資金追捧與業績加持下，股價表現強勢。原先13日美股盤前持續大漲，未料開盤後受到知名做空機構香櫞看空蔚來的衝擊，股價紛紛逆轉走跌，蔚來更由大漲逾12％淪為收盤下跌近8％。



綜合陸媒14日報導，在美股中概電動車近期股價狂歡、接連衝上新高之時，香櫞資本卻大潑冷水。美東時間13日美股開盤，香櫞就在推特上發文表示，有「中國特斯拉」稱號的蔚來汽車，其目標價應為25美元，這僅為當時蔚來股價53美元的一半。



消息發布後，蔚來股價仍延續盤前上漲態勢，一度漲逾12％突破54美元，創下史上新高價。然而此後迅速反轉直下，最深跌16％直逼40美元關卡，最終收報44.75美元，跌7.74％。



小鵬、理想的股價表現也由火燙轉為急凍，即令有表現良好的2020年第三季財報加持，仍難挽頹勢。小鵬汽車原先股價一度漲逾14％，同樣創下史上最高價，但收跌逾6％。理想汽車在當日美股盤前股價曾狂漲28％，來到40.81美元新高價，最終仍吐光漲幅，收跌1.8％。



當日盤前，今年7月底剛在美股上市的理想汽車發布第三季財報，理想當季營收為人民幣（下同）25.11億元，表現較第二季增增長28.9％。



該季淨虧損1.07億元，相較於第二季增長42.2％，但優於市場預期的虧損5.02億元。理想並預計第四季汽車交付量將進一步上升，可望突破1萬輛。



報導稱，做為兩年前在蔚來汽車股價還在7美元水準的時候，曾推薦買入的香櫞本次卻表示，過去曾為蔚來CEO李斌獨特的個人魅力所吸引，但經過這兩年的坎坷之路，蔚來現已在一個未知領域中，無論從目前在中國電動汽車市場的地位還是短期前景來看，都無法證明目前股價的合理性。



香櫞指出，蔚來面臨兩大困境，將導致股價在高檔難以為繼。首先是特斯拉的SUV Model Y在中國投產，將直接衝擊蔚來的EC6和ES6銷量前景。其次是蔚來估值過高，甚至達特斯拉（Tesla）的兩倍，且做空頭寸太少。