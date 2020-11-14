紫光債務風暴 北京銀行伸援手

近年以狼性作風收購中外大廠的大陸半導體領軍企業紫光集團，如今卻踢到高槓桿鐵板，高負債率下的紫光近期陷入債券暴跌風波以及流動壓力，波及旗下A股兩大上市公司股價亦大跌。現傳出北京銀行可能伸出援手提供紫光融資，助其暫解燃眉之急。



綜合陸媒14日報導，2020年11月以來，紫光集團頻傳債券暴跌，19紫光01、19紫光02、18紫光04三檔債券13日分別收跌7.47％、20.01％、16.96％，且在此前已連跌數日，包括多日兩位數暴跌甚至臨時停牌。



該狀況同樣影響到紫光旗下A股上市企業，紫光國微13日盤中一度跌停，終收跌7.42％報人民幣（下同）95.38元，已是連續第四個交易日下跌，自9日高點下跌約18％。紫光股份13日盤中一度跌逾8.5％，收跌1.71％報22.46元，自9日高點跌逾10％。紫光國微13日的債券公告也稱，目前集團流動性壓力較大，或對外部融資環境造成衝擊，影響營運與償債能力。



分析指出，紫光集團近年高舉併購大旗，以激進的投資策略入局半導體，加上晶片產業本來就需要龐大資金，這讓紫光的高額負債成為市場關注焦點，2018、2019年其資產負債率均逾70％，今年上半年雖有降低，但有息負債占比仍居高不下。



中國證券報報導，近期紫光集團在債市上屢傳狀況，尤其紫光近期決定不行使「15紫光PPN006」贖回權，該作為可能對紫光融資有負面影響。中誠信國際指出，雖然紫光主營業務有產業領先優勢，但在建項目仍有很大的資本支出，加上前期併購策略讓集團債台高築。



紫光集團截至9月底，股東權益為-7.5億元，總債務為527.81億元，短期債務有328.16億元，但貨幣資金僅有40億元，短期償債壓力大。且在11至12月，紫光即將到期債券規模高達13億元和4.5億美元，2021年上半年即將到期或面臨回售的債券規模為50.96億元和10.5億美元。



不過，近日市場盛傳紫光可望迎來救兵。報導稱，北京副市長殷勇11日已評估紫光狀況，隨後傳出北京銀行考慮提供紫光融資支援，減輕其償債問題，但融資方式以及審批仍未敲定。