高通證實獲准供貨華為 分析師：影響有限

美國IC設計大廠高通(Qualcomm)本周稍早傳出獲許可供貨給遭川普政府制裁的華為，高通發言人向路透證實，確實獲准供給華為包括4G行動裝置相關部分產品。但分析師認為，許可只涵蓋4G，消費者卻已轉向5G，這消息對華為解除困境影響很有限。

高通發言人稱，公司也申請其他產品許可證，但還要等商務部批准。川普政府去年5月起陸續發布3波禁令，認定華為受大陸官方補貼、設計後門讓數據可以傳給北京掌控等，先是禁止谷歌(Google)提供Android系統給華為，今年5月是禁止用到美國技術的公司與華為往來，但當時擋住了高通卻便宜了臺灣企業聯發科，8月再升級禁令到細部哪些產品不能賣，完全切斷華為晶片供應鏈。

本周四川普(Donald Trump)又發行政命令，禁止美國法人或民眾投資華為等31家與大陸軍方有關企業，但資金被斷遠不如晶片供應鏈被切來得嚴重。

提供法人投資顧問的公司Bernstein Research分析師瑞斯岡(Stacy Rasgon)表示，目前華為核心業務是5G和智慧型手機，因此高通這次獲得出貨許可影響也有限，因為許可只涵蓋4G晶片，目前也不清楚商務部是否會進一步鬆綁高通的5G智慧型手機晶片。

在高通之前，英特爾(Intel)、AMD、索尼(Sony)等國際半導體大廠都獲准出貨華為，三星也獲准繼續供應特定面板顯示器給華為，但這些出貨許可都不涉及5G，也引發兩極觀察意見，有人認為這是華為禁令鬆綁訊號，也有人指出只掐住最重要部分不給華為、其他都准等同於凌遲，華為困境依然未解。

（中時新聞網 王毓健）

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