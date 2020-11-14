「霸」氣不再！陸昔日國民遊戲機品牌破產

大陸昔日國民遊戲機品牌「小霸王」在歷經逾30年的商場浮沉後宣告破產。據工商查詢平台「企查查」近日顯示，小霸王集團的主體公司「小霸王文化」已被申請破產重整。同時，該公司的法定代表人馮寶倫已有數十條限制消費令。

界面新聞報導，小霸王品牌成立於1987年，從事教育類電子產品的開發、研究、產銷。1980年代末至1990年代初期，小霸王推出一系列山寨任天堂（Nintendo）紅白機的遊戲機、學習機產品風靡一時，年產值最高峰達到人民幣（下同）10億元。

小霸王也因此對遊戲機業務抱有雄心。2016年5月，小霸王曾以4億元委託AMD訂製一顆遊戲主機晶片，這也使小霸王成為繼索尼（Sony）、微軟、任天堂之後，第四家擁有高階訂製遊戲主機晶片的廠商。2018年8月，小霸王正式發表新主機「新遊戲電腦Z＋」，主打電競與多款獨家遊戲。

不過，小霸王的遊戲機業務發展並不順利，自發表新主機以來，小霸王接連爆出欠薪、拖欠租金、無法付清貨款等醜聞，最終造成項目解散。自2019年起，小霸王文化已牽涉高達98起司法案件，其中涉及多起股權投資款的糾紛。

此次申請破產的小霸王文化則成立於2015年7月，註冊資本1億元，經營範圍包括文化活動策劃，數位內容服務等。中山市威信置業有限公司、廣東益華百貨有限公司、陳士國為該公司三位股東。

其中，益華百貨是小霸王文化的主要投資方，由益華控股全資控股，該公司是陳健仁家族和上市公司百貨業務最主要的持股平台。而陳健仁曾長期擔任小霸王文化董事長、董事。2020年1月，陳健仁卸任小霸王文化董事長，由馮寶倫接任。小霸王的發展困境也和港股上市公司益華百貨有關。益華百貨是一家老牌百貨公司，但是近年來陷入經營危機，自2019年底開始，益華控股曾先後三度被債權人申請清算，其股票至今仍維持停牌。