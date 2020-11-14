昔日身價400億元股王 暴風影音黯然下市

昔日市值高達人民幣（下同）400億元、曾創下連多日漲停板的「妖股」元老暴風集團，在創辦人馮鑫遭逮捕等負面消息纏身下，公司業績一落千丈，股價出現崩跌。11月9日，暴風收報在0.28元，市值僅剩下9,227萬元，10日起正式自創業板下市，股王起落令投資人不勝唏噓。

暴風集團在11月9日公告，其股票退市整理期已結束，將自11月10日被深交所摘牌，此後轉入全國中小企業股份轉讓系統進行股份轉讓。

騰訊財經報導，2020年以來，上市公司「退場」速度正在加快。隨著創業板退市新規推出，資本市場上的問題企業持續出清。Wind資料顯示，除暴風以外，2020年另有17家上市公司（含B股）被強制退市。與2019年全年的12家相比，數量提升明顯。從退市原因來看，因面值、財務、規範等都是相關公司退市的理由。

2007年，暴風集團實控人馮鑫創立暴風科技（暴風集團前身）。憑藉一款看片神器「暴風影音播放機」，讓該集團迅速崛起。之後馮鑫還帶領暴風集團另外涉足互聯網電視、體育等多個領域，當時更有「小樂視」之稱。2015年3月，暴風集團在創業板上市。

上市之初，暴風集團就一路狂飆，不到兩個月的時間狂拉30多個漲停板，每股一度飆至123.67元的歷史高位，市值也水漲船高，升至400億元。不過好景不常，2015年6月11日，暴風集團因籌畫重大事項停牌，一個月後股票復牌，卻從高點快速俯衝，一路跌至每股26.86元，幾乎只剩下歷史最高價的零頭。

2019年7月底，馮鑫被逮捕的消息曝光，加速了暴風集團的沒落，也似乎為暴風集團的退市埋下伏筆。而此時，暴風集團早無昔日榮光，市值縮水嚴重，員工持續流失。到2019年12月，公司僅剩10餘人，除馮鑫之外的公司高級管理人員已全部辭職，公司各項工作也開展困難。2020年8月28日，深交所決定終止暴風集團上市，該公司股票於2020年9月21日進入退市整理期交易，截至2020年11月9日已交易30個交易日，退市整理期已結束。