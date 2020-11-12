李克強會東協領袖 使出疫苗外交策略

中國國務院總理李克強在12日舉行的東協-中國峰會上宣稱，將在研發、生產武漢肺炎疫苗與藥品上和東協密切合作，並將積極考慮支持促進東協人民廣泛取得疫苗。

第37屆東南亞國家協會高峰會（ASEAN Summit）12日在越南首都河內開幕。第23屆東協-中國峰會當天下午登場，受疫情影響會議透過視訊方式進行，並由越南總理阮春福主持，與談中方官員為李克強。

阮春福在東協-中國峰會上表示，中國是首個和東協討論與協調應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的夥伴，並與東協攜手展開許多具體且實際的活動，包括分享資訊與經驗，並協助提升防控疫情的能力。

他說，儘管疫情帶來許多挑戰，東協與中國的合作仍靈活地按計畫進行，雙邊貿易也保持穩定。

李克強表示，中國始終視東協為周邊外交優先方向，堅定支持東協共同體建設，加強東協在區域合作中的中心地位，並密切與其合作，增進應對疫情的能力，將疫情對社會經濟的影響降至最低，並幫助東協復甦與可持續發展。

李克強宣稱，中國將在研發、生產武漢肺炎疫苗與藥品上和東協密切合作，並將積極考慮支持促進東協人民廣泛取得疫苗。

在討論到未來的合作方向，東協與中國強調需要持續合作，以有效應對疫情，以及為疫後經濟復甦努力。

與會各國領袖表示，東協與中國將強化貿易連結，確保維護區域供應鏈，有效執行中國東協自由貿易區（CAFTA），促進雙邊貿易自由化、加強數位技術應用、確保網路安全、發展數位經濟。

中國表示，將鼓勵從東協進口農產品，並為中國投資者在東協投資及東協企業在中國投資、做生意創造條件。

東協各國歡迎中國承諾提供100萬美元給東協2019冠狀病毒疾病應對基金（ASEAN COVID-19 Response Fund），並協助會員國增進應對疫情的能力。