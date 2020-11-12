四議員遭港府除名 15名泛民派總辭抗議

為抗議港府11日取消民主派四位議員資格，其他15位泛民議員宣布將集體遞信辭去職務，為香港議會史上首次有反對派議員集體總辭。之後香港立法會泛民議員只剩二人，意味接下來香港立法會將由41位建制派議員幾乎全盤把持。

新華社11日報導，大陸全國人大常委會第23次會議作出「關於香港特別行政區立法會議資格問題的決定」，並稱該決定是應香港特首林鄭月娥的請求，凡宣揚或支持港獨等具危害國家安全行為，可被「DQ」（disqualification，褫奪資格）立法會議員資格。

在人大常委會作出該決定後，港府11日立即宣布取消楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌等4位泛民議員資格。林鄭月娥稱，這是貫徹「一國兩制」的做法，進入立法機關就要擁護「基本法」，效忠香港特區。

港府宣布當天傍晚，包括被DQ的議員在內，共19名民主派立法會議員舉行記者會，宣布辭去議員職務。記者會上，暫保資格的15名泛民議員，上前與被DQ的4人擁抱以示支持，一眾民主派議員手牽手高呼「香港加油、齊上齊落」。

不過被視為泛民派的鄭松泰及陳沛然則拒絕隨民主派辭職，鄭松泰表示，已錯失作政治表態的最合適時機，會繼續留任為同道中人及港人發聲。陳沛然則表示會繼續留在醫院和議會，與同業和香港市民一起抗疫。泛民總辭後，連同建制派，立法會只餘43位議員。

民主派會議召集人胡志偉表示，北京的做法荒謬，等同放棄「一國兩制」，授權香港特首行使取消議員資格的權力，破壞香港的三權分立，變成大權掌握在特首。他又批評北京容不下香港立法會有反對聲音，他認為這次DQ民主派立法會議員的做法是將香港立法會變成大陸人大，只有一言堂的橡皮圖章，破壞香港原有的核心價值，影響香港的國際地位。

身為民主黨主席的胡志偉並於12日率領7名民主黨立法會議員向議會秘書處遞交請辭信，預計12月1日生效。大陸國務院港澳辦則批評泛民15位議員總辭是「鬧劇」。