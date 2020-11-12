中國復仇起手式？習近平驚洩3個世界級野心

３大方向目標明確，中國扎穩核心，半導體、生醫、AI能為國爭一口氣？

為突破核心技術瓶頸，大陸國家主席習近平12日強調，要打好關鍵核心技術攻堅戰，加速科技成果向現實生產力轉化，並聚焦關鍵領域發展創新型產業打造半導體、生醫、AI世界級產業群。

新華社報導，習近平12日在浦東開發開放30周年慶祝大會上表示，要面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，加強基礎研究和應用基礎研究，打好關鍵核心技術攻堅戰，加速科技成果向現實生產力轉化，提升產業鏈水平，為確保全國產業鏈供應鏈穩定多作新貢獻。

要聚焦關鍵領域發展創新型產業，加快在積體電路、生物醫藥、人工智慧等領域打造世界級產業集群。要深化科技創新體制改革，發揮企業在技術創新中的主體作用，同長三角地區產業集群加強分工協作，突破一批核心部件、推出一批高端產品、形成一批中國標準。要積極參與、組織國際大科學計劃和大科學工程，開展全球科技合作創新。

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