今（11/12）日大陸財經新聞重點摘要：

1.天貓「雙11」收官 成交額人民幣近5,000億

2020年天貓「雙11」最終成績出爐，自11月1日到11日，平台成交額突破人民幣（下同）4,982億元。

天貓數據顯示，自11月1日0時到11日0時30分，平台成交額突破3,723億元。至11日20時5分39秒，成交額突破4,675億元。

2019年天貓「雙11」創下11日單日成交額2,684.44億元的新高紀錄。2020年天貓改變規則，在11月1日開始先啟動為期3天的首波銷售期，11日當日則為第二階段銷售期。

天貓也披露其他成績，「雙11」期間菜鳥物流自動化流水線總長達到6千公里。阿里智慧客服在線完成消費者諮詢量超過21億。從11月1日到11日中午12時，淘寶直播已經誕生28個成交超過1億元的直播間。

2.京東雙11大賣人民幣2,715億元 股價漲近7％

京東12日公布「雙11」成績單，11月1日0時至11日23時59分累計下單金額逾2,715億元，繼續突破新高，且較2019年同期大增32.83％，增速重返3成。

港股科技股12日重振，京東現漲近7％是勢頭最猛的科技股之一。

京東數據顯示，今年「雙11」期間，超2萬個品牌在京東超市成交額同比翻倍增長，13,173個國產品牌成交額增速超2倍，205個老字號品牌成交額翻番。同時，今年「雙11」京東累計售出超3億件新品，許多C2M反向定製的商品成為品類第一。

物流方面，京東物流今年在「分鐘達」上實現了再突破，11日首單僅用時6分鐘送達，鄉鎮最快一單15分鐘送達。在「千縣萬鎮24小時達」計畫推動下，今年「雙11」京東物流93％的自營訂單24小時送達。在大陸範圍內，92％的區縣和83％的鄉鎮消費者也可以享受到24小時達服務。

3.紫光集團遭財務評估 3檔存續債跌逾3成

市場傳出北京市政府和清華控股評估紫光集團財務情況，紫光集團3檔存續債「19紫光01」、「19紫光02」、「18紫光04」重挫，跌幅均逾30％，盤中二度臨時停牌。

REDD報道，北京市政府和紫光集團的控股股東清華控股11日派出由北京市副市長殷勇領導的小組評估紫光集團的財務情況。報道稱，北京市政府選派清華控股董事長龍大偉為紫光集團新的執行董事長人選，這個小組同時正向有國企債務重組經驗的金杜律師事務所徵求意見。

而在3天後，紫光集團還有人民幣（下同）13億元債券到期兌付，「17紫光PPN005」將於11月15日到期，市場擔憂紫光現金流。

華爾街見聞引述南京證券分析師楊浩此前說法稱，紫光集團評等被列入降級觀察名單後，可能會有更多投資者出庫、低價拋售。今年紫光在引入投資者方面的進展不及市場預期，而近期不贖回永續債也顯示公司承壓，下一步重點要觀察其能否獲得政府方面的支持。

4.永煤違約牽動市場情緒 陸能源債暴跌

大陸永煤控股日前發行債務違約，導致大陸債市擔憂情緒擴散，使多檔大陸能源債也連跌不止，平頂山天安煤業「13平煤債」現跌近6％，冀中能源「16冀中01」跌近5％。

華爾街見聞報導，多檔陸資美元債也遭市場拋售，雲南省城市建設投資集團美元債持續下挫，2022年到期的債券跌至每1美元59美分的紀錄新低，11日跌逾13美分，跌幅創有史以來最大。雲南省投資控股集團2022年到期的美元債今日邁向紀錄新低。重慶市能源投資集團將於2022年到期的美元債邁向5月來的最低。

10日永煤其發行的「20永煤SCP003」到期並公告不能如約兌付本金及利息，構成實質性違約，並造成連鎖反應，進而觸發河南最大國企豫能化主體名下10檔債券交叉違約。

廣發證券分析，其實永煤的煤炭業務盈利良好，但非煤業務佔比較高，盈利能力偏弱。永煤屬於控股型公司，這次違約主因在於於母公司承擔了融資角色以及較高的財務成本，資金主要流向虧損的非煤板塊子公司所致。