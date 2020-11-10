在美國總統大選後，美方對大陸通訊設備製造龍頭華為的制裁傳來鬆綁消息。大陸科技媒體36氪10日引述知情人士透露，全球晶片大廠高通已獲得對華為供貨的許可證，成為繼AMD、英特爾、台積電之後，又一家重量級的半導體企業得到華為的晶片供貨許可。



9月15日，美國對華為及其子公司的「斷供」制裁正式生效，此舉不僅衝擊華為最重要的手機出貨營運，也將讓高通、英特爾等半導體相關大廠業績蒙受巨大損失。



36氪報導，對於華為至關重要的晶片難題似乎迎來曙光。美方禁令生效後，包括CPU大廠超微（AMD）、英特爾在向美國政府提出申請後，近日均獲得批准，得以繼續向華為供貨。此外，韓國三星、索尼、鎧俠等華為供應商，也陸續向美方提出申請。



一位接近華為內部的消息人士透露，高通日前已經得到供貨華為許可，這意謂著華為旗下P、Mate高端系列晶片「卡脖子」（指被掐住要害）的困境將得到緩解。



高通獲得向華為繼續供貨的許可證似有端倪。英國金融時報日前引述消息人士說法指出，美國政府已著手放寬對華為限制，只要不與5G基礎建設業務有關，美國將

而高通在本月4日發表2020財年第四季財報後，高通執行長Steve Mollenkopf對外證實，公司已經收到華為一次性付清的18億美元款項，用以支付專利費，同時高通也已向美國商務部申請向華為供貨的許可證，惟當時仍尚未獲准。



過去華為與高通的合作關係密切，華為輪值董事長郭平此前曾在公開演講中表示，高通一直是華為的重要合作夥伴，一旦獲得美方許可，華為將樂於使用高通晶片來生產手機。