撕疫源標籤 陸重塑武漢為英雄城市

疫情爆發以來，武漢一度承擔著世人既同情又異樣的眼光。然而，透過強大的宣傳機器，中國官方正撕去武漢的疫情起源標籤，並塗脂抹粉，意圖把武漢重塑成「英雄城市」。

紐約時報報導形容，為洗刷及重塑武漢的形象，中國製作的影視及舞台作品「一部接一部地華麗登場」。打前鋒的，是一部長達6小時的系列紀錄片，展現了「黨員幹部衝鋒在前」和武漢「白衣勇士」。

緊接著，是一部眾星雲集的20集電視劇，以虛構方式講述武漢醫生、快遞騎手和建築工人的故事。之後則是一場搭配著慷慨激昂大合唱的舞台演出，闡述武漢抗疫故事，觀眾們形容，他們「看得熱淚盈眶」。

此後，中國宣傳機構不斷藉由電視頻道，向武漢這座最早出現疫情的城市致敬。中國文旅部出資拍攝了一部關於武漢醫生的新歌劇。官媒則強調遊客紛紛湧向武漢，至少有一家醫院更歡迎企業主管登門參觀。

報導提到，武漢曾是「新冠肺炎病毒破壞力的代名詞」，如今卻成為中國媒體熱烈歌頌的對象。官員們更稱讚，它象徵著中國「在疫情後的復原能力」。在美國等國家仍與嚴重的疫情奮戰時，武漢的病例數目前接近於零。

但報導直指，這一連串的讚美，是中國政府協同行動的一部分，也是一場宣傳攻勢。目的是將武漢乃至於中國，定位為「卓越治理的全球象徵」，並消除大眾對中國政府在疫情爆發前幾週的錯誤所產生的憤怒。這些錯誤，令人們付出了高昂的代價，憤怒久久揮之不去。

而中國政府上述塗脂抹粉，改寫了人們對官方在疫情初期試圖隱瞞的憤怒，只慶祝成功，「幾乎沒有為悲傷留下空間」。其中，中共總書記習近平的指示在這些劇集中迴盪。但事實上，在疫情爆發的最初幾週，習近平基本上沒有露面。

同時，這些影劇表演中，完全沒有提及那些因為向朋友警告病毒而受到懲罰的吹哨人。也沒有承認那些記錄死亡人數後遭到逮捕的公民記者，其中一些人至今下落不明。

因此，這些劇集雖然在網路上受到稱讚，卻也在社交平台上受到了指責，更引起一些民眾的憤怒。一些觀眾批評，官方的刻意遺漏和精心編輯的細節，粉飾了武漢這座城市的苦難，否認了大眾曾經親眼所見的事物。

中國社會工作及女權運動家郭晶先前發表了自己在武漢封城期間的日記。她說，自己擔心官方說法會妨礙這場危機的真實描述，使其造成的沉重損失「看上去可被接受」。官方的敘事方式，抹殺了大家在其中經歷的很多痛苦，也不去討論大家在過程中的付出「到底是不是必要的」？

現年35歲的中國律師蘇菲亞．黃（Sophia Huang）說，就她整體觀察，很多武漢人應該是活在傷痛中，並沒有媒體呈現出來地那麼成功。其中，她聽到有人向法官表示要控告一家醫院，因為這家醫院在疫情期間拒絕收治他的父親。

蘇菲亞．黃表示，她希望能夠看到一部客觀的紀錄片，記載中國政府的「勝利和失誤」。但是很明顯，「現在還不可能」。