陸股匯同慶 人民幣一度飆破6.55

美國民主黨總統候選人拜登7日宣布勝選，市場預期中美緊繃情勢可望緩和，大陸股匯9日全面上演歡慶行情。人民幣兌美元離岸價盤中一度升破6.55元，創下28個月新高；滬深兩市亦強彈，不僅成交量時隔兩個月再度破人民幣（下同）兆元，外資更瘋狂買入近200億元。

路透引述交易員稱，市場預期拜登上任後，中美關係趨向和緩，貿易戰可望偃旗息鼓，市場瀰漫樂觀氣氛。此外，美元指數貶至2個月低點，加上中美利差維持高點、大陸經濟基本面表現強勁等利多因素加持，9日人民幣在岸、離岸、中間價全數勁揚。

離岸價盤中一度升破6.55元關口，來到6.5475元，狂飆逾300多個基點。在岸價亦收升487個基點報6.5728元，中間價上漲167個基點報6.6123元，雙雙創下2019年6月以來的28個月新高。

從11月1日至9日僅六個交易日，在岸價的累計升幅已達1.9％，中間價累計升幅也達1.68％。多家機構近日先後調整人民幣預期匯價，高盛最新報告稱，在中美利差及外國投資者對中國資產的強勁需求支持下，預期人民幣兌美元未來一年將進一步走強，3、6及12個月目標分別為6.5元、6.4元及6.3元。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽認為，考慮到美國聯準會未來將繼續利用貨幣政策支持美國經濟，美元弱勢將維持一段更長時間，將2020年第四季人民幣兌美元的目標匯價上調至6.65元，未來一年目標價調升至6.47元。

股市方面，A股三大指數9日全線大漲，滬指收漲1.86％，報3,373.73點；深成指上漲2.19％，收報14,141.15點，盤中創逾5年新高。創業板指上漲2.96％，收報2,814點。兩市合計成交量放大到1.08兆元，外資大幅淨買入196.99億元，創下年內高點。香港恆生指數漲1.18％，指數突破26,000點收報26,016點。

從盤面看，科技股強勢領漲。市場預期拜登當選後，美國對華為的圍堵可能暫緩，貿易和科技成為下一階段受惠產業，以半導體為主的科技股更是領漲A股，亦是外資主力布局首選。