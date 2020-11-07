陸10月外匯存底 四個月新低

受到匯率折算等影響，大陸2020年10月底外匯存底數據繼9月底降低220億美元後，再減少146億美元，呈現兩連跌，並降至四個月來新低水平。黃金儲備方面，大陸則連續14個月保持不變，10月底黃金儲備繼續報持在6,264萬盎司。

新浪財經報導，大陸國家外匯管理局7日公布最新數據，大陸10月底外匯存底為3.1279兆美元，較9月底的數字下降145.8億美元，降幅0.46％。外匯存底數據降至7月底以來的新低水平。

2020年除3月底的低點3.06兆美元外，大陸外匯存底前六個月多在3.09兆至3.12兆美元區間。下半年開始攀升，7月底逾3.15兆美元，8月底達到3.16兆美元的年內高峰，但隨後開始下滑。

外匯管理局副局長兼發言人王春英對此表示，10月份大陸外匯市場運行保持平穩，國際金融市場則受疫情、貨幣與財政政策預期等因素影響，使美元指數上漲、主要國家資產價格下滑。而匯率折算和資產價格變化等綜合因素，也讓大陸期間外匯存底規模下降。

澎湃新聞引述國際金融問題專家趙慶明說法指出，大陸外匯存底雖因匯率折算與資產價格影響兩連降，但整體外匯市場的供需仍非常均衡平穩。趙慶明強調，鑑於近期人民幣匯率的升值也和市場的升值預期相關，一定程度上有助於外匯存底上升，預計未來大陸外匯存底規模會穩定在3兆至3.1兆美元之間。

中國民生銀行首席研究員溫彬指出，大陸前三季GDP累計增速已轉正，經濟穩中向好為外匯存底帶來兼顧基礎，且面對人民幣升值走勢，大陸下調外匯風險準備金率至零、逐漸淡出「逆週期調節因子」的使用來維護外匯市場平穩運行，預計能讓下階段大陸外匯存底規模保持穩定。