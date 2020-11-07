中汽協：陸車市明年仍處調整期

中國汽車工業協會（簡稱中汽協）表示，儘管2020年第三季大陸汽車產銷有所好轉，但進入第四季，部分車廠庫存嚴重，銷售也可能放緩，加上新冠肺炎干擾與全球經濟環境仍陷低迷，預計2021年大陸車市仍處於調整期。

綜合陸媒報導，中汽協日前發表最新統計指出，2020年10月，大陸車市銷量預計可達254.4萬輛，年增11.4％。另外，根據中國汽車流通協會測算，10月大陸汽車銷量年增13％。

大陸工信部裝備工業一司司長羅俊杰7日在第三屆進博會期間表示，2020年4月起大陸汽車產銷實現正增長，1～9月汽車銷量1,711.6萬輛，年減6.9％，優於預期。他強調，綜合考慮國民經濟增長、新型城鎮化發展等因素，未來一段時間內，大陸仍將是全球最大汽車市場，且有一定增長空間。

不過，大陸業界對第四季車市態度偏向保守。業者認為，第三季末與10月份汽車銷量較佳，主要得益於「銀十」旺季帶動，以及大陸疫情趨緩、消費信心增強等因素。但第四季因廠家業務指標高、庫存嚴重，獲利預料將隨著銷售價格進一步下探。

中汽協表示，預計11月大陸車市表現一般，銷量與10月相比略有下降，若第四季汽車銷量與2019年同期持平，預料2020年汽車銷量將會下滑約5％。此外，考量到疫情反覆和全球經濟環境低迷，預估大陸車市2021年仍會處於調整期。

數據顯示，2019年大陸汽車銷量年減8.2％至2,577萬輛，2020年上半年受年初疫情爆發影響，汽車銷量僅1,025.7萬輛，年減16.9％，但第三季受市場需求回溫帶動，前三季累計銷量因此有所縮窄。

汽車業人士指出，儘管大陸車市回暖速度快於業界預期，惟為刺激買氣，業者持續降價促銷，造成價格指數仍呈下滑趨勢，經銷商壓力不減。雖然接下來「雙11」會刺激民眾消費意願，惟汽車這類大宗消費品的消費力仍然不足。

報導指出，上半年，大陸近3萬家汽車經銷商中，僅有21.5％銷量增長，逾七成虧損。受整體車市下滑態勢和結構性調整影響，經銷商庫存預警指數已連續兩年高於50％，意謂著市場需求放緩，業者庫存壓力和風險相對增加。